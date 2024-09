Bielsa enciende guerra en Uruguay: “usó un jugador de recogebolas"

Bielsa enciende guerra contra medio de comunicación uruguayo

De acuerdo con información compartida por el canal Teledoce, el futbolista del Athletico Paranaense, Agustín Canobbio, se ha sentido menospreciado por el técnico argentino durante un entrenamiento en la pasada Copa América, donde el jugador habría desempeñado trabajos de recoge pelotas

“Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o a cualquier convocado”, lanzó Bielsa con seriedad.

“No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: ‘Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa’”, respondió el ‘Loco’ Bielsa a la intervención del medio Teledoce, con quien ha tenido tensiones a lo largo de su época como entrenador de Uruguay.