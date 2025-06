Bielsa explota tras victoria de Uruguay ante Venezuela: "lamento hacer esto público”

Bielsa dejó al descubierto lío personal con un periodista

El entrenador argentino de 69 años habló en rueda de prensa posterior a la victoria de la ‘Celeste’ y dejó en evidencia su enojo con la intervención de un periodista, que quiso darle entrada a otro colega llamado Carlos Bonet, quien parece haber tenido líos en el pasado con Marcelo Bielsa.

“Me alegra verte, me extraña que me preguntes si te conozco, decíme lo que me tengas que decir, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña, para mí sigues siendo un grande, pero te acompaña gente que no tiene la misma integridad que tenía en vos y lamento hacer esta declaración en público”, dijo Bielsa.

“Mi respeto, mi afecto y mi consideración para vos siempre de la misma manera, pero tu nombre lo utilizaron gente de una manera tan burda que me parece que la única forma de respetarte es ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”, añadió el DT.