Bielsa protagoniza escándalo antes de Eliminatorias: hay problema interno

Marcelo Bielsa ha tenido un buen desempeño como mandamás de Uruguay, pues logró un abuena participación en Copa América y ha sumado varios puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pese a esto, no todo estaría marchando bien dentro de la selección, pues recientemente se ha conocido el malestar por parte de uno de los jugadores con el entrenador argentino por un suceso que tuvo lugar durante la Copa América que se vivió en los Estados Unidos.

“Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia", mencionó el periodista Diego Jokas en el Teledoce sobre el incómodo momento que se vivió durante el certamen más importante a nivel de selecciones de la Conmebol.

“Bielsa puso a Cannobio de alcanzapelotas en un entrenamiento", confesó el periodista en su intervención.

Además, la molestia de Cannobio fue más que evidente en el partido por el tercer puesto de la competencia entre Uruguay y Canadá, pues el futbolista mostró su enojo con el entrenador en el banco de suplentes, hecho que quedó registrado en las cámaras de la transmisión.

Vale la pena destacar que Cannobio no hizo parte de los jugadores convocados por Uruguay para enfrentar la fecha de Eliminatorias en la que el equipo se medirá ante Paraguay y Venezuela.

"Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutás estar en la Selección, algo no está bien", mencionó durante el certamen Osvaldo Cannobio, padre del delantero uruguayo. Además, el mismo atacante mencionó "Ya sabrán, no es el resultado", cuando los medios le preguntaron por su actitud tras el partido ante Canadá.

Antes de disputarse las fechas 7 y 8, la selección de Uruguay está en la segunda posición de la Eliminatoria con 13 puntos luego de cuatro victorias, un empate y una derrota.