Bielsa se rompe antes de Eliminatorias: "no es fácil"

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, destacó este martes sus "ilusiones" en los nuevos jugadores que se han sumado durante las pasadas convocatorias aunque reconoció que "no es fácil" jugar bien en el contexto de las eliminatorias mundialistas.



"Yo tengo muchísimas ilusiones con los jugadores que empezaron a jugar en la selección uruguaya. Me refiero a Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Emiliano Martínez, Christian Olivera y todo a un grupo de jugadores que tienen muy pocos partidos", expresó durante una conferencia de prensa previa a lo que será la doble fecha ante Perú y Ecuador.



En esa línea, el técnico argentino insistió que "no es fácil" jugar bien ya que, a su juicio, "son muy pocos" los equipos que lo logran.



"Yo veo todos los partidos de la eliminatorias y usted dígame ¿quién juega bien de los 10 equipos? Nunca juegan bien más de dos equipos. A veces uno, a veces otro, pero nunca juegan bien cinco equipos, entonces evidentemente jugar bien es difícil", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "no se deben ignorar" los procesos de acumulación de experiencias de los jugadores dentro de la selección mayor ya que "hay que darles un margen de confianza".



"A lo mejor estoy eligiendo a jugadores a los que le otorgo una confianza que la mayoría no le otorgaría. Eso también lo tengo que pensar", indicó.



En tanto, no dejó pasar la oportunidad para señalar su "preocupación" ante la "mínima cantidad de goles" que se crean durante las eliminatorias aunque insistió en que Uruguay se encuentra "dentro de lo mejor" que producen los equipos.



Para Bielsa, todos los ciclos de los equipos "tienen altos y bajos" y recordó que haber obtenido dos puntos en la pasada fecha ante Paraguay y Venezuela "es muy poco, pero también mucho".

"Yo no le voy a decir que estábamos tristes después de empatar con Venezuela y Paraguay. Hay una cosa que vos cuando entras a un vestuario te das cuenta si hay tristeza por lo obtenido o hay alegría. Alegría no había, pero tampoco había tristeza y más o menos sentíamos todos algo parecido", concluyó.



Uruguay enfrentará a Perú como visitante el próximo 11 de octubre en Lima y luego recibirá a su similar de Ecuador en el Estadio Centenario el 15 de ese mismo mes.