Bielsa tomó decisión con Darwin Núñez tras llegar a Arabia Saudita: es oficial

Después de un camino complejo con Marcelo Bielsa en la dirección técnica, Uruguay está a solo un punto para sellar su clasificación para el Mundial de 2026 y deberán dar el golpe a una Perú que tiene todavía opciones de llegar a la repesca, pero necesitará un milagro para lograrlo. Además, se medirá ante Chile en la última jornada, dos fechas inmejorables para decir presente en la Copa del Mundo.

En la convocatoria para esta doble fecha de Eliminatorias había incertidumbre con la presencia de Darwin Núñez, no solo por la sanción que le impusieron tras la Copa América, sino por su nivel y su cambio de equipo dejando Europa y firmando en la Liga de Arabia Saudita con el Al Hilal.

Darwin Núñez no tuvo el mejor presente en el Liverpool y tampoco en algunos llamados a la selección de Uruguay. Por eso, aumentaba mucho más la posibilidad de que no estuviera en el combinado nacional para estos dos encuentros que definirán la clasificación de la celeste.

LA DECISIÓN DE MARCELO BIELSA CON DARWIN NÚÑEZ TRAS FIRMAR CON AL HILAL

Pese a que apenas sumó sus primeros 85 minutos con el Al Hilal y no contó con oportunidades de marcar gol, Marcelo Bielsa decidió convocar a Darwin Núñez para afrontar estos dos retos en el que necesitarán una unidad para sellar su boleto al Mundial de 2026.

En ese orden de ideas, Darwin Núñez será una de las estrellas en esta fecha de Eliminatorias. Marcelo Bielsa convoca a jugadores que estén jugando en sus equipos, y el cambio a Arabia Saudita podía ser la principal razón de su llamado para terminar el ciclo previo a la Copa del Mundo. Además, su llamado también podría significar adelantar su convocatoria para el Mundial como uno de los referentes que estará en Estados Unidos, Canadá y México.

El ex Liverpool ya está en Uruguay para arrancar la concentración y en su llegada a Montevideo dejó claro por qué logró meterse en la lista de Marcelo Bielsa, “necesitaba tener rodaje, estamos cerca del Mundial y quería tener minutos, creo que en Liverpool no iba a tener tantos minutos (...) fue una decisión un poco complicada, pero estoy contento por esta oportunidad”.

Jugar es la principal razón de su convocatoria, pese a haber cambiado a una liga de menor categoría que la Premier League. No obstante, le darán las titularidades que no tuvo en el Liverpool y que tampoco iba a tener en esta temporada si se quedaba en Anfield.

Infortunadamente para Marcelo Bielsa no va a poder tener a Darwin Núñez para el partido ante Perú por la sanción de una fecha que todavía le queda. Su vuelta a las canchas será contra Chile en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

