Bolivia anunció la última convocatoria con la que busca acceder al Mundial 2026

Bolivia acude a futbolistas que militan en el extranjero

Desde el fútbol español fueron citados el zaguero juvenil Lucas Macazaga, del Leganés, y el centrocampista Óscar López, del Mallorca.



Además fueron convocados los defensores Luis Haquín, del Al-Tai saudí; Efraín Morales, del Montreal canadiense; Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano; Marcelo Tórrez, del Santos brasileño; Leonardo Zabala, del Cancún mexicano; Diego Medina del CSKA 1948 búlgaro y Roberto Carlos Fernández, que milita en el fútbol ruso.



En la nómina de Villegas figuran también el centrocampista Gabriel Villamil, de la Liga de Quito y los delanteros Carmelo Algarañaz, del Kalamata griego, y Enzo Monteiro, del FK Auda letón.



En el video de presentación de los convocados, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó que hay dos jugadores convocados por primera vez a la Verde, el mediocampista Darío Torrico, del Always Ready, y el delantero Gustavo Peredo, del Guabirá.

Los rivales de Bolivia y su posición en las Eliminatorias al Mundial 2026

En la fecha 17, Bolivia visitará a la Selección Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y cinco días después cerrará su participación en las eliminatorias ante la ya clasificada Brasil, comandada por el italiano Carlo Ancelotti, a la que recibirá en su fortín en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.



Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.



La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta.