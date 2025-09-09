Cargando contenido

Bolivia clasificó al repechaje para el Mundial
Eliminatorias
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 20:32

Bolivia clasificó al repechaje para la Copa del Mundo de 2026

El seleccionado boliviano derrotó a Brasil en la fecha 18 de la Eliminatoria.

La selección de Bolivia hizo historia este martes 9 de septiembre al convertirse en el equipo clasificado por parte de la Conmebol al nuevo repechaje intercontinental para la Copa del Mundo de 2026.

El equipo del altiplano logró el boleto al certamen clasificatorio, luego de derrotar 1-0 a Brasil en la fecha 18 de la Eliminatoria.

 

Bolivia superó a Venezuela

La selección de Bolivia superó en la tabla de posiciones a Venezuela, que era el otro equipo que tenía posibilidades de llegar al repechaje.

Sin embargo, el triunfo 1-0 del seleccionado boliviano con anotación de Miguel Terceros y la contundente derrota sufrida por Venezuela con marcador de 3-6 ante Colombia sentenció la clasificación del conjunto del altiplano.

De esta manera, Bolivia finalizó la Eliminatoria con 20 puntos, que lo ubicaron en la séptima casilla, mientras que Venezuela se quedó con 18 unidades en la octava casilla.

Bolivia sueña con su cuarto Mundial

Al clasificar al repechaje, la selección de Bolivia sueña con su cuarta participación en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que ya disputó los certámenes de 1930, 1950 y 1994.

