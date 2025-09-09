Bolivia clasificó al repechaje para la Copa del Mundo de 2026

Bolivia superó a Venezuela

La selección de Bolivia superó en la tabla de posiciones a Venezuela, que era el otro equipo que tenía posibilidades de llegar al repechaje.

Sin embargo, el triunfo 1-0 del seleccionado boliviano con anotación de Miguel Terceros y la contundente derrota sufrida por Venezuela con marcador de 3-6 ante Colombia sentenció la clasificación del conjunto del altiplano.

De esta manera, Bolivia finalizó la Eliminatoria con 20 puntos, que lo ubicaron en la séptima casilla, mientras que Venezuela se quedó con 18 unidades en la octava casilla.