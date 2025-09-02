Bolivia destapó el peor problema para enfrentar a Colombia: “Habrá que tomarlo en cuenta”

A falta de dos días para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Bolivia ya empieza a estudiar las virtudes de la Selección Colombia con la necesidad de dar un golpe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla.

Vea también: La estrella del Real Madrid que hizo echar a su nuevo DT tras dos partidos

Colombia se juega sus últimas cartas para sellar su clasificación de manera directa al Mundial, mientras que Bolivia necesita seguir sumando para apostarle al repechaje que es la esperanza que guardan en estas Eliminatorias Sudamericanas. Bajo ese panorama, Óscar Villegas afirmó que el combinado local se jugará el prestigio y será un partido que puede dejar a la ‘Verde’ viva para la fecha definitiva.

Sin duda alguna, Bolivia afronta este partido con la motivación de poder seguir vivos en la lucha por el repechaje que también pelean con Venezuela y Perú que quiere el milagro. No obstante, el historial no les da mucha ilusión, ni tampoco un factor que Colombia podría sacarle crédito.

PRENSA BOLIVIANA DESTAPÓ EL MIEDO DE VISITAR BARRANQUILLA

Bolivia guarda la ilusión y esperanza de poder sellar la clasificación por medio del repechaje. Pero en esa ambición que tiene por buscar la séptima casilla deberá sumar en Barranquilla que no será para nada sencillo. De hecho, desde los medios principales destacan tres factores que pueden dejar al combinado del altiplano sin nada.

El partido será a las 6:30, un horario que no tendrá ese sol picante, pero, que igualmente, se sentirá el clima y la humedad en el recinto deportivo. El diario El Deber de Bolivia afirma que habrá que tener en cuenta este tema para afrontar el juego en Barranquilla.

Le puede interesar: Arsenal pondría en jaque la continuidad de un colombiano: tendría horas contadas

El Deber reseñó que, “el clima será un factor a tomar en cuenta el día del encuentro. Se espera una temperatura máxima de 33 grados durante la jornada, aunque a la hora del partido descenderá a 28 grados. La elevada humedad del 84% y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían influir en el desarrollo del compromiso”.

Otro de los medios locales, Correo del Sur sentenció que Bolivia tendrá que ir a romper la mala racha en Colombia, “en la historia de las Eliminatorias, ambas selecciones se enfrentaron en 15 ocasiones. De local, Bolivia disputó ocho partidos, con un saldo de dos victorias y cuatro empates. Sin embargo, de visitante se jugaron siete encuentros y los bolivianos no pudieron ganar ninguno”.

Por su parte, La Patria destacó que no han sido una buena selección de visita, pero que quieren dejar otra cara en un juego crucial, “en ocho encuentros como visitante en estas eliminatorias, Bolivia ha ganado sólo un cotejo, frente a Chile (2-1) en Santiago, cotejo que pasó a la historia y que permitió al cuadro verde pelear por el boleto a la zona de repechaje en esta recta final. En los demás compromisos ha sufrido derrotas. En Barranquilla quiere lucir una imagen distinta”.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Lea también: Independiente vs Universidad de Chile: confirmadas las primeras sanciones

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.