Bolivia envía advertencia a Chile para el duelo de eliminatorias

Tampoco considera una ventaja las bajas de los chilenos Arturo Vidal, Guillermo Maripán y Alexander Aravena, ni las ausencias que él mismo tendrá en filas bolivianas.



Villegas manifestó que "Chile tiene jugadores de mucha jerarquía", mientras que en el caso de Bolivia, si bien "duele" la ausencia del centrocampista Ramiro Vaca, "se generan oportunidades" para otros futbolistas "que lo pueden hacer bien".



El técnico no quiso revelar quién suplirá al capitán Luis Haquin, que se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas, ni si mantendrá a Guillermo Viscarra en el arco tras el error que le costó uno de los dos goles sufridos ante Venezuela.



Pero sí aseguró que cualquier variante que realice será netamente deportiva y no por castigar desempeños, porque, según dijo, no es su estilo hacerlo.