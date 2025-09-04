Bolivia la mandó cambiada contra Colombia: el despiste en la alineación

Llegó la hora definitiva para la selección de Bolivia que necesita sí o sí ganar los seis puntos que le quedan en juego ante Colombia en Barranquilla y Brasil en El Alto. No será fácil ninguno de los dos encuentros y Óscar Villegas tendrá que tomar decisiones claras pensando en los rivales que tiene por delante y las fichas que tiene en esta convocatoria.

Vea también: Eliminatorias: TABLA de posiciones EN VIVO HOY 4 de septiembre; fecha 17

Durante las Eliminatorias de Bolivia, siempre ha habido duda con quién es el arquero elegido por Villegas, y es que tiene a dos guardametas de gran nivel como Guillermo Viscarra y Carlos Lampe, este último, quien jugó en Boca Juniors de Argentina.

Para el entrenador de la ‘Verde’, siempre ha servido esto como despiste a sus rivales, pues, durante la competencia, Guillermo Viscarra se ha destacado como un jugador importante y una de las grandes figuras dentro del arco. Bolivia es la selección que más recibe disparos y ahí está Viscarra para salvar.

De hecho, en El Alto, Bolivia superó a Colombia y ahí apareció Viscarra que salvó varios disparos y todas las opciones creadas por la selección visitante. El guardameta de Alianza Lima ha estado en la mayoría de los partidos y Carlos Lampe espera su lugar cuando sea necesario.

EL CAMBIO QUE SORPRENDIÓ A PROPIOS Y EXTRAÑOS

Óscar Villegas se decantó por dejar al arquero inicialista habitual y figura en anteriores partidos como suplente. La ‘Verde’ en el calor de Barranquilla saldrá con Carlos Lampe en lugar de Guillermo Vizcarra que fue la gran insignia en la victoria por la mínima diferencia en El Alto.

Y es que, Carlos Lampe es el arquero que viene con regularidad en las Eliminatorias, dado que el guardameta fue titular en el partido pasado ante Chile que sacaron adelante los bolivianos. Lampe repetirá en la formación inicial mientras que Guillermo Viscarra esperará si será tenido en cuenta en la última jornada en El Alto ante Brasil.

Le puede interesar: Titular de Colombia ante Bolivia por Eliminatorias: ¿Qué pasó con Dayro?

Carlos Lampe tendrá que evitar los goles de Colombia que buscará la clasificación. Por su parte, Bolivia se juega sus cartas para sellar el paso al repechaje zona en la que compite con Venezuela y Perú.

ALINEACIÓN DE BOLIVIA PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Para hacer historia, Óscar Villegas salió con este onceno para intentar dar el golpe en un territorio que ha sido hostil para el seleccionado del altiplano. En el arco estará Carlos Lampe, los zagueros serán Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales y Roberto Fernández.

Lea también: Tulio se despachó ante la crisis de América: "Nos dieron la espalda"

En el mediocampo, Villegas saldrá con Robson Matheus, Gabriel Villamil y Erwin Vaca. En la delantera aparece Miguel Terceros, uno de los goleadores de la Eliminatoria, José Sagredo y Moisés Paniagua.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.