Bolivia reveló su convocatoria para enfrentar a Colombia en Eliminatorias

El portero Carlos Lampe, el goleador Marcelo Martins Moreno y el volante Alejandro Chumacero encabezan la lista de convocados de Bolivia para enfrentar a Colombia, Uruguay y Argentina por el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, informó la federación boliviana este viernes.

Lampe milita en el argentino Vélez Sarsfield, Martins Moreno en el brasileño Cruzeiro y Chumacero en la chilena Unión Española. Este último no integró la selección en la reciente Copa América de Brasil por una lesión.

El director técnico, el venezolano César Farías, también llamó a los legionarios Luis Haquín, defensa del Deportes Melipilla de Chile, y Ramiro Vaca, volante del Beerschot de Bélgica.

Los equipos de la altura The Strongest y Bolívar de la ciudad de La Paz, y Always Ready de la vecina El Alto, aportan 15 de los 25 llamados.

Bolivia debe medirse el 2 de septiembre en La Paz ante Colombia, tres días después en Montevideo ante Uruguay y el 9 del mismo mes en Buenos Aires en Argentina.

La 'verde' marcha en la antepenúltima posición de la tabla clasificatoria con 5 puntos en seis partidos, por debajo de Brasil (18) Argentina (12), Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8), Paraguay (7), Chile (6) y por encima de Venezuela (4) y Perú (4).

Bolivia está lejos de reeditar su histórica clasificación al Mundial de Estados Unidos de 1994, de la mano de su entonces timonel, el español Xabier Azkargorta.

La lista de convocados difundida por la Federación Boliviana de Fútbol es la siguiente:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield, Argentina), Jhohan Gutiérrez (Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jesús Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar) y Luis Haquín (Melipilla, Chile).

Volantes: Diego Wayar (The Strongest), Ramiro Vaca (Beerschot, Bélgica), Erwin Saavedra (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Sebastián Reyes (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Moisés Villarroel (Wilstermann, Alejandro Chumacero (Unión Española, Chile), Henry Vaca (Oriente Petrolero) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Gilbert Álvarez (Wilstermann), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Juan Carlos Arce (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready) y Rodrigo Ramallo (Always Ready).