Bolivia se convence contra Colombia y amenaza: “Nuestra principal arma..."

Queda apenas una semana para que ruede el balón nuevamente en las Eliminatorias Sudamericanas. La selección de Bolivia se juega sus últimas cartas en busca de asegurar puesto de repechaje con el anhelo de volver a una Copa del Mundo que ha escaseado durante las últimas citas orbitales.

En estas dos fechas, Bolivia deberá medirse contra Colombia y frente a Brasil de visitante y de local respectivamente con la necesidad de ganar los puntos ideales para asegurar la repesca, pero conscientes de que pelean con Venezuela y con Perú que persiguen ese mismo puesto de repechaje.

Sin duda alguna, a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar, Bolivia ha hecho de El Alto su fortín. No obstante, Moisés Villarroel, referente del combinado dirigido por Óscar Villegas advierte que el poderío boliviano no solo se ha hecho tendencia en condición de local, sino de visitante. Esa fortaleza por fuera de casa es a lo que se atan para poder dar el golpe en Barranquilla.

¿CUÁL ES EL ARMA PRINCIPAL DE BOLIVIA PARA VENCER A COLOMBIA?

Moisés Villarroel, jugador del Blooming afirmó en el diario El Deber de Bolivia que se juegan dos partidos esenciales en la búsqueda de asegurar el repechaje que pelean Venezuela y Perú. “sabemos que tenemos chances de ir al repechaje. Podemos hacer dos buenos partidos. Dios quiera que sea así”, arrancó el volante.

Posteriormente, se refirió a lo que será ese duelo ante Colombia en Barranquilla, “ganarle a Colombia es difícil, pero no imposible. Nuestra principal arma será el convencimiento, podemos sacar puntos de visitante. Dependemos de Venezuela, pero nosotros debemos enfocarnos en hacer nuestra parte. Son partidos complicados, no solo con Colombia, sino también con Brasil en El Alto”.

Así como Bolivia que necesita los puntos para poder sellar su clasificación por el repechaje, Colombia también tiene sus propias necesidades con el anhelo de clasificar de manera directa en una de las seis posiciones para atender a la Copa del Mundo de 2026.

Moisés Villarroel ya está a disposición de Óscar Villegas en el inicio de la concentración en busca de afrontar esta doble fecha FIFA, “es un orgullo estar en la selección y es el reflejo de lo que se está haciendo bien”. Ese convencimiento que tiene Bolivia debe verse dentro de los 90 minutos como también en la preparación y en los entrenamientos previos.

¿CÓMO VA A SER LA PREPARACIÓN DE BOLIVIA DE CARA AL PARTIDO EN BARRANQUILLA?

Ya en la concentración, Moisés Villarroel afirmó que será importante que los jugadores de la ciudad de Santa Cruz estén para contrarrestar el calor de Barranquilla, “nos tocó a nosotros llegar de primero. Los chicos que juegan hoy el clásico (jueves) se incorporan, pero desde mañana ya empezaremos a entrenar seguramente y acoplarnos con la selección”.

Sumado a lo anterior, remarcó la importancia de estar jugando en Santa Cruz de la Sierra, “estamos en Santa Cruz, viviendo y jugando allí. Barranquilla es el mismo clima, el mismo calor. Es idea del profe (entrenar y concentrar en Santa Cruz) son cosas que decide el cuerpo técnico. Debemos estar preparados y meterle al 100”.

Moisés Villarroel espera cumplir con el objetivo y la ilusión de poder sellar el paso al repechaje ganándole la batalla a Venezuela y a Perú que tienen esa misma meta en estos momentos.