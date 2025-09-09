Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:48
Bolivia se está quedando con repechaje: Miguelito anota gol sobre Brasil
Bolivia está haciendo historia y vence de manera parcial a la Selección de Brasil con un penal de 'Miguelito'.
Llegó la fecha 18 de la eliminatoria sudamericana y junto con ello las emociones no se hicieron esperar, ya que en esta última jornada se llegaría a definir el cupo sudamericano que iría a disputar el repechaje.
La Selección de Venezuela era la principal candidata a quedarse con este cupo, ya que contaba con un punto de ventaja en la tabla de posiciones y se enfrentaría a una Selección Colombia con bastantes cambios en su nómina. Sin embargo, Bolivia también estaba en la lucha y debía hacer historia venciendo a Brasil en condición de local, hecho que está consiguiendo de manera parcial con anotación de Miguel Terceros.
Miguel Terceros ilusiona a Bolivia con el repechaje tras su gol ante Brasil
La última jornada de la eliminatoria traía consigo un gran peso sobre Venezuela y Bolivia, quienes llegaban con vida a disputar el repechaje ante selecciones de alto nivel como lo son Colombia y Brasil.
La 'vinotinto' comenzó asustando a Bolivia tras una lluvia de goles en Maturín que despidieron la primera parte del compromiso con un 2-2. Mientras que Bolivia, en el último suspiro de la parte inicial logró irse arriba en el marcador tras una anotación convertida por Miguel Terceros desde el punto penal.
El 1-0 en El Alto está dejando a la selección dirigida por Óscar Villegas con el cupo al repechaje y una auténtica fiesta en todo el país tras este acontecimiento histórico.
¿Cuándo fue la última victoria de Bolivia sobre Brasil en la eliminatoria?
La última victoria de Bolivia sobre Brasil en un partido oficial fue el 12 de octubre de 2009, en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Bolivia se impuso por 2-1, con goles de Edgar Olivares y Marcelo Martins, en un triunfo que hasta ahora sigue siendo el más reciente como local frente a la Canarinha.
Antena 2