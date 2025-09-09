Bolivia se está quedando con repechaje: Miguelito anota gol sobre Brasil

Llegó la fecha 18 de la eliminatoria sudamericana y junto con ello las emociones no se hicieron esperar, ya que en esta última jornada se llegaría a definir el cupo sudamericano que iría a disputar el repechaje.

La Selección de Venezuela era la principal candidata a quedarse con este cupo, ya que contaba con un punto de ventaja en la tabla de posiciones y se enfrentaría a una Selección Colombia con bastantes cambios en su nómina. Sin embargo, Bolivia también estaba en la lucha y debía hacer historia venciendo a Brasil en condición de local, hecho que está consiguiendo de manera parcial con anotación de Miguel Terceros.