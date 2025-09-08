Bolivia se ilusiona con el Mundial; Ancelotti soltó varias novedades en Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó recientemente un once con cambios en todas las líneas con respecto al partido contra Chile, aunque mantuvo a cuatro delanteros, con miras al partido contra Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.



La Canarinha volvió a ejercitarse en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, estado de Río de Janeiro, donde los jugadores están concentrados desde hace una semana.



El técnico italiano parece decidido a dar minutos a los menos habituales el próximo martes frente a la Verde, que se juega el boleto que ofrece la Conmebol para entrar en el repechaje mundialista.

