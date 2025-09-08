Bolivia se juega la final frente a Brasil: DT va por todo en la eliminatoria

Se acerca el final de la eliminatoria sudamericana y en el marco de la fecha 18 se vivirán varios partidos importantes, en especial los que se llevarán a cabo en Bolivia y Venezuela para definir a la selección que se quedará con el cupo del repechaje para seguir con la ilusión de la clasificación al Mundial que se disputará en 2026.

A esta última jornada llegan con vida la 'vinotinto' y la selección encabezada por Óscar Villegas, estratega de Bolivia que ha hecho una campaña extraordinaria, sacando importantes resultados en el transcurso de la competencia y manteniéndose con vida hasta el último momento, por lo que decretó que el duelo ante la Selección de Brasil se vivirá como una auténtica final.

Óscar Villegas no se guardó nada con la búsqueda del repechaje de Bolivia en la eliminatoria

El martes 9 de septiembre se disputarán los últimos compromisos de las eliminatorias, en donde las miradas estarán puestas principalmente en el duelo entre Venezuela vs Colombia en Maturín y en el de Bolivia vs Brasil el Estadio Municipal De El Alto.

Los retos sin duda alguna no serán fáciles, pero el equipo que cuenta con un panorama más complicado sin duda alguna es Bolivia, ya que cuenta con un punto menos que Venezuela y está obligado a ganar sí o sí ante la 'verdeamarelha'. Es por ello que el estratega, Óscar Villegas, decretó que sería una auténtica final porque se juegan todo y quieren darle una alegría a todo el país festejando la victoria con la última tarea de la eliminatoria.