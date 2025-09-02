Bolivia se juega su suerte: lo que necesita para clasificar al Mundial

Quedan solo dos partidos para que termine el ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas y Bolivia se juega las últimas cartas para intentar sellar la clasificación para el Mundial. Los del altiplano se juegan la suerte nada más ni nada menos que contra Colombia que también aspira estar clasificado, y un Brasil que ya tiene el tiquete en la Copa del Mundo.

Este jueves, Bolivia afrontará las Eliminatorias en Barranquilla contra la Selección Colombia. Un duelo que tendrá importancia por los dos bandos, dado que, tanto los colombianos como los bolivianos necesitan una victoria. Sin embargo, una derrota de la ‘Verde’, podría poner en problemas la clasificación de cara al Mundial.

Óscar Villegas necesita ganar los dos partidos que le quedan (Colombia y Brasil de visitante y de local respectivamente), pero eso no sería lo único que le daría la clasificación. Bolivia se juega las cartas no solo dependiendo de sí mismo, sino que también necesita que Venezuela no gane ante Argentina y Colombia.

LO QUE NECESITA BOLIVIA PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Bolivia tiene dos caminos para sellar la clasificación y hay una que parece más sencilla entre lo que cabe. Pues, todavía pueden clasificar de manera directa si Colombia no gana los dos partidos, es decir, si les ganan a los colombianos llegarían a 20 puntos y, además, que Venezuela no gane en los juegos que le quedan, siempre y cuando en la última fecha, la ‘Vinotinto’ empate con los colombianos.

Ese sería el principal camino para sellar la clasificación de manera directa. En ese sentido, le queda otro escenario que es el repechaje. Venezuela está con 18 puntos justo en la séptima casilla de la repesca. Bolivia necesitará superar a Colombia para seguir con vida para pelear por la última casilla que les serviría para ir a un Mundial de nueva cuenta.

Aun ganando Venezuela a Argentina y Bolivia a Colombia, habría una oportunidad enorme en la última fecha. En ese caso, los bolivianos tendrían que superar nada más ni nada menos que a Brasil en El Alto y esperar que Colombia empate o les gane a los venezolanos.

Por su parte, en el caso de una derrota de Bolivia en Barranquilla, necesitarán que Venezuela no le gane a Argentina. Si esto sucede, será imposible alcanzar la repesca. Si empatan en Colombia, deben esperar que los venezolanos no triunfen en Buenos Aires y si pierde la ‘Vinotinto’ le igualarían en unidades con 18 parcialmente.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.