Bolivia se quedaría sin repechaje de eliminatoria: preocupación total

Se aproxima la última jornada de las eliminatorias sudamericanas que ya definieron a las seis selecciones que se quedaron con el cupo directo al Mundial que se llevará a cabo en 2026, pero todavía sigue haciendo falta conocer el nombre del equipo que mantendrá la ilusión viva de clasificar con la opción del repechaje al quedar en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Todo se definirá en la decimoctava fecha, la cual se llevará a cabo el martes 9 de septiembre y en donde las miradas estarán en Maturín, donde la Vinotinto, séptima con 18 puntos, recibe a Colombia. Mientras que en los temibles 4.150 metros de altitud de El Alto, Bolivia, octava con 17 unidades, aguarda por los hombres de Carlo Ancelotti, quienes contarían con una significativa ventaja por una serie de inconvenientes que tuvieron los bolivianos.

Bolivia se quedaría sin opciones de clasificar al repechaje de la eliminatoria

La fecha 17 de la eliminatoria dejó bastante perjudicada a Bolivia, la cual no solo tuvo que vivir una auténtica goleada en Barranquilla, sino que también tuvo un gran desgaste físico debido a las condiciones climáticas que claramente los dejaron con desventaja.

Sin embargo las noticias negativas siguieron llegando, ya que Bolivia regresaría a casa el viernes 5 de septiembre en horas de la mañana, pero sufrió una larga demora que retrasó su llegada a Cochabamba, en donde debían tomar otro vuelo hacia La Paz y lamentablemente este también contó con complicaciones que terminaron causando que el equipo llegara en horas de la noche, lo que causó desgaste y que también los dejó sin la sesión de entrenamiento que se tenía planeada para este día.