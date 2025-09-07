Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 12:21
Bolivia se quedaría sin repechaje de eliminatoria: preocupación total
La Selección de Bolivia sufriría en la búsqueda por el repechaje de la eliminatoria sudamericana.
Se aproxima la última jornada de las eliminatorias sudamericanas que ya definieron a las seis selecciones que se quedaron con el cupo directo al Mundial que se llevará a cabo en 2026, pero todavía sigue haciendo falta conocer el nombre del equipo que mantendrá la ilusión viva de clasificar con la opción del repechaje al quedar en la séptima casilla de la tabla de posiciones.
Todo se definirá en la decimoctava fecha, la cual se llevará a cabo el martes 9 de septiembre y en donde las miradas estarán en Maturín, donde la Vinotinto, séptima con 18 puntos, recibe a Colombia. Mientras que en los temibles 4.150 metros de altitud de El Alto, Bolivia, octava con 17 unidades, aguarda por los hombres de Carlo Ancelotti, quienes contarían con una significativa ventaja por una serie de inconvenientes que tuvieron los bolivianos.
Bolivia se quedaría sin opciones de clasificar al repechaje de la eliminatoria
La fecha 17 de la eliminatoria dejó bastante perjudicada a Bolivia, la cual no solo tuvo que vivir una auténtica goleada en Barranquilla, sino que también tuvo un gran desgaste físico debido a las condiciones climáticas que claramente los dejaron con desventaja.
Sin embargo las noticias negativas siguieron llegando, ya que Bolivia regresaría a casa el viernes 5 de septiembre en horas de la mañana, pero sufrió una larga demora que retrasó su llegada a Cochabamba, en donde debían tomar otro vuelo hacia La Paz y lamentablemente este también contó con complicaciones que terminaron causando que el equipo llegara en horas de la noche, lo que causó desgaste y que también los dejó sin la sesión de entrenamiento que se tenía planeada para este día.
Mientras que el equipo comandado por Carlo Ancelotti llega fresco a este partido, habiendo vuelto a ganar en condición de local ante la Selección de Chile también por goleada y llegando con la "frente en alto" a La Paz para complicarle la clasificación al equipo comandado por Óscar Villegas.
Últimos tres partidos de Bolivia vs Brasil en La Paz
|Fecha
|Resultado
|Lugar
|Notas destacadas
|29-mar-2022
|Bolivia 0-4 Brasil
|La Paz
|Brasil goleó con 4 goles y dominó ampliamente.
|5-oct-2017
|Bolivia 0-0 Brasil
|La Paz
|Empate sin goles; la altura jugó a favor de Bolivia.
|11-oct-2009
|Bolivia 2-1 Brasil
|La Paz
|Bolivia consiguió una victoria histórica.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
