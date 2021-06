Bolivia vs Venezuela: dónde y cómo ver el partido ONLINE GRATIS

La selección de Bolivia se juega más que tres puntos en el duelo ante Venezuela en La Paz, por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, como la continuidad de su entrenador, el venezolano César Farías, y el ánimo que una victoria supondría en medio de su crisis institucional.

BOLIVIA VS VENEZUELA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Bolivia, el compromiso Bolivia vs Venezuela se puede ver en COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia. En Venezuela también lo puede apreciar por TLT Venezuela; en Estados Unidos es transmitido por Fubo TV. Este encuentro entre bolivianos y venezolanos se puede ver en Argentina a través de TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica y en México por Blue To Go Video Everywhere, Sky HD. En España transmite Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

México: 3:00 pm

España: 10:00 pm



La preparación de la Verde, desde el pasado 25 de mayo, tuvo lugar en el centro de rendimiento del Always Ready a orillas del lago Titicaca -a 3.800 metros de altitud- con énfasis en aspectos tácticos para hacerse de su primera victoria como local ante la 'vinotinto'.



Todo apunta a que la base del equipo está en futbolistas de equipos que jugaron la Copa Libertadores y Sudamericana como el portero Carlos Lampe del Always Ready, los mediocampistas Erwin Saavedra del Bolívar, Ramiro Vaca del The Strongest o el mediocampista ofensivo Juan Carlos Arce del campeón boliviano.



Entre las alternativas están refuerzos "extranjeros" como el emblemático delantero y goleador histórico de Bolivia Marcelo Martins Moreno o los defensas Adrián Jusino del AE Larissas de Grecia y Luis Haquín del Deportes Melipilla chileno.



Bolivia y Venezuela han jugado nueve duelos por clasificatorias mundialistas en La Paz, de los que la Verde ha ganado siete, empatado y perdido uno.



El único batacazo venezolano fue el 0-1 que logró en junio de 2009 por la Eliminatoria al Mundial de Sudáfrica 2010.



El duelo ante la selección de su país natal es determinante para Farías, que ya había admitido que andaba "al filo de la navaja" cuando su equipo se preparaba para enfrentar a Perú y Uruguay por la quinta y sexta jornada que quedaron suspendidas en marzo.



Los números del venezolano al frente de la Verde no son buenos, puesto que ha perdido en su debut ante Brasil, también cayó los dos partidos de local ante Argentina y Ecuador, y solo arrancó un empate en su visita a Paraguay.



Bolivia es colista de la tabla, junto a Perú, con 1 punto tras cuatro partidos.



Entre tanto, la situación de la selección venezolana, que llegó en la víspera a la ciudad boliviana de Santa Cruz, no es tan distinta puesto que es antepenúltima con 3 puntos.



Por ello, el entrenador de la "vinotinto", el portugués José Peseiro, ha considerado que sus jugadores disputan "a muerte" el duelo ante la escuadra boliviana ante la que mostró respeto y calificó de "competitiva".



Venezuela entrenó el miércoles por la mañana en Santa Cruz y por la tarde se trasladó a los 3.640 metros de altitud de La Paz.



Son bajas en el grupo que comanda Peseiro los jugadores lesionados Salomón Rondón, Yangel Herrera, Yordan Osorio y Yeferson Soteldo.