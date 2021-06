Bolivia vs Venezuela Eliminatorias a Qatar: hora, canal de TV y formaciones

A 3.600 metros sobre nivel del mar, Bolivia recibe a Venezuela por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. En el estadio Hernando Siles, ambas selecciones buscan quedarse con los tres puntos que le permitan seguir soñando con quedarse con un cupo al torneo más importante de selecciones.

El cuadro boliviano, que dirige el venezolano César Farías, quiere conseguir su primera victoria en las cuatros fechas jugadas, ya que solamente ha conseguido tres derrotas y un solo empate que lo dejan como colero en la tabla de posiciones.

El equipo boliviano se encuentra concentrado desde el pasado 25 de mayo con el fin de acoplar la nómina que quiere Farías.

Mientras tanto, Venezuela, con su entrenador José Peseiro, quiere su segunda victoria para poder pelear el cupo a su primer mundial. En la nómina de convocados, las máximas figuras, como el goleador Salomón Rondón, el volante Yangel Herrera, el defensa Yordan Osorio y el también delantero Yeferson Soteldo, están ausentes por problemas musculares.

HORA PARA VER BOLIVIA VS VENEZUELA; FECHA 7 DE LAS ELIMINATORIAS A QATAR

Bolivia: 4 pm

Venezuela: 6 pm

Argentina: 5 pm

Chile: 8 pm

Colombia: 7 pm

Perú: 3 pm

Estados Unidos: 4 pm (este), 1 pm (pacífico)

España: 2 am (del viernes)

Ecuador: 10 pm

México: 7 pm

BOLIVIA VS VENEZUELA: CANAL DE TV PARA EL PARTIDO, ELIMINATORIAS A QATAR 2022

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: TLT Venezuela

Argentina: TyC Sports Play

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports 3, TNT Sports 2

Panamá: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

BOLIVIA VS VENEZUELA: PROBABLES FORMACIONES

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquín, Enrique Flores; Rodrigo Ramallo, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Ramiro Vaca; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins Moreno.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Alexander González, Rolf Feltscher, Roberto Rosales, Luis Mago; Junior Moreno, Cristian Cásseres, Rómulo Otero, Jefferson Savarino; Fernando Aristiguieta y Josef Martínez.