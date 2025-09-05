Bolivia y su última carta para el Mundial: las cuentas para el repechaje

Óscar Villegas fue a Barranquilla con la selección boliviana en busca de sacar un buen resultado para seguir vivo para sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Sin embargo, y, aunque tuvo oportunidades de anotar goles, sobre todo en el segundo tiempo para igualar, Colombia fue demoledora en el complemento para un 3-0 contundente.

Realidades distintas para una selección que clasificó para el Mundial, mientras que la ‘Verde’ luchó por el repechaje que pelea contra Venezuela, selecciones que afrontarán la última jornada con obligaciones para asegurar la séptima casilla que le dará esa última oportunidad de ir a la Copa del Mundo.

Antes de que arrancara el partido, Bolivia tenía hasta la posibilidad de clasificar de manera directa si ganaba los dos juegos que le restaban y, además, si Venezuela no sumaba de a tres en ambos encuentros. Efectivamente, los venezolanos perdieron en Argentina, pero la ‘Verde’ no pudo en Barranquilla.

En ese orden de ideas, solo le resta a Bolivia pelear por el repechaje, justamente con Venezuela. El panorama parece difícil, pero un milagro puede cambiar todo siempre y cuando, superen nada más ni nada menos que a Brasil en el Estadio Municipal El Alto.

LA ÚNICA MANERA DE QUE BOLIVIA SELLE LA REPESCA

Esa derrota ante Colombia no acaba con las ilusiones de Bolivia que sigue vivo en la pelea por clasificar por medio de la repesca. El 3-0 no liquida a la ‘Verde’ que puede clasificar solo con un escenario para alcanzar esa séptima posición. Por ahora, los del altiplano están en la octava casilla con 17 puntos, a uno de Venezuela.

Si Bolivia empata ante Brasil y Venezuela pierde, no le alcanzará a los dirigidos por Óscar Villegas, dado que la diferencia de gol de los bolivianos es de –19 y la ‘Vinotinto’ tiene –7. La diferencia es abismal. Bajo ese panorama, solo hay un camino para la ‘Verde’.

Con base en lo anterior, Bolivia necesita ganarle a Brasil en El Alto con la necesidad de llegar a 20 unidades, sacarle dos puntos a Venezuela. Vale la pena aclarar que se jugarán todos los partidos en simultáneo. Pero, la victoria boliviana no le daría la clasificación a la repesca si los venezolanos ganan.

Venezuela necesita perder o empatar para que Bolivia, con la victoria contra Brasil a más de 4,150 metros sobre el nivel del mar pueda quedarse con ese cupo del repechaje. Ese es el único escenario que le sirve a la ‘Verde’.

