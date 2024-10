La décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas dejaría algunas consecuencias en varios seleccionados, pues hay entrenadores que están advertidos, y si pierden, serían cesados de sus cargos. Ricardo Gareca es uno de ellos.

Dado que la Selección de Chile es última en las Eliminatorias con apenas cinco puntos en nueve partidos, la federación de fútbol de ese país ya le habría dado un 'ultimátum', y si pierde en la décima fecha, ante Colombia, dejaría de ser el entrenador.

No obstante, Gareca no quedaría libre por mucho tiempo, pues el argentino tiene varios pretendientes, y no se descarta su arribo a una impensada liga. Según algunas versiones que han surgido recientemente, llegaría al fútbol colombiano.

Surgió la posibilidad de que Ricardo Gareca sea el nuevo entrenador de Millonarios FC de Colombia, teniendo en cuenta que en el cuadro Embajador es latente la posibilidad de quedarse sin técnico una vez finalice la temporada 2024.

La información fue entregada por el periodista Jaime Dinas, quien aseguró que ya hay contactos entre Millonarios y Ricardo Gareca, aunque de momento, solo iniciales y no se ha profundizado en las negociaciones.

Ricardo Gareca sería el nuevo técnico de Millonarios para 2025

En caso de firmar como nuevo entrenador de Millonarios, esta sería la tercera experiencia de Gareca como técnico en Colombia, pues ya pasó por el banquillo de América de Cali y de Independiente Santa Fe, con el cual disputó una Copa Libertadores.

Por lo pronto, Gareca viajó a Barranquilla liderando a la Selección de Chile pensando en el partido del próximo martes 15 de octubre por al fecha 10 de Eliminatorias. Posterior a este encuentro -y dependiendo del resultado- se planteará su futuro.