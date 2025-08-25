Brasil anunció su convocatoria para enfrentar a Chile y Bolivia

La Selección de Brasil dio a conocer la lista de convocados para los partidos de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Carlo Ancelotti, entrenador del combinado nacional, entregó los nombres en rueda de prensa este lunes 25 de agosto.

La Canarinha enfrentará primero a Chile, el jueves 4 de septiembre en condición de local, y luego visitará a Bolivia en El Alto, el martes 9 del mismo mes. Serán dos jornadas en las que el técnico buscará afianzar la idea de juego de cara a la cita mundialista.

¿Neymar fue convocado a la Selección Brasil?

Entre las principales novedades destaca la ausencia de Neymar, quien no fue convocado por molestias físicas. El atacante todavía no se encuentra en plenitud para unirse al plantel y seguirá trabajando en su recuperación con el fin de llegar al Mundial 2026.

Pese a ello, Brasil mantiene una nómina con grandes figuras en todas las líneas, respaldada por el buen momento de jugadores que militan en Europa y que se consolidan como parte del proyecto liderado por Carlo Ancelotti.