Brasil anunció su convocatoria para enfrentar a Chile y Bolivia
La Canarinha, pese a la campaña irregular, ya está clasificada a la Copa del Mundo 2026.
La Selección de Brasil dio a conocer la lista de convocados para los partidos de las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Carlo Ancelotti, entrenador del combinado nacional, entregó los nombres en rueda de prensa este lunes 25 de agosto.
La Canarinha enfrentará primero a Chile, el jueves 4 de septiembre en condición de local, y luego visitará a Bolivia en El Alto, el martes 9 del mismo mes. Serán dos jornadas en las que el técnico buscará afianzar la idea de juego de cara a la cita mundialista.
¿Neymar fue convocado a la Selección Brasil?
Entre las principales novedades destaca la ausencia de Neymar, quien no fue convocado por molestias físicas. El atacante todavía no se encuentra en plenitud para unirse al plantel y seguirá trabajando en su recuperación con el fin de llegar al Mundial 2026.
Pese a ello, Brasil mantiene una nómina con grandes figuras en todas las líneas, respaldada por el buen momento de jugadores que militan en Europa y que se consolidan como parte del proyecto liderado por Carlo Ancelotti.
Convocatoria de Brasil para las fechas 17 y 18 de Eliminatorias
Arqueros: Alisson, Bento, Hugo Souza.
Defensas: Wesley, Vanderson, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexsandro, Fabrício Bruno.
Volantes: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá.
Delanteros: Estêvão, Gabriel Martinelli, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Richarlison, João Pedro.
En la tabla de posiciones, la selección brasileña es tercera con 25 puntos, en una campaña que ha tenido altibajos, pero suficiente para asegurar la clasificación al Mundial de 2026. Arriba solo están Argentina con 35 y Ecuador con 25 que la sobrepasa por diferencia de gol.
Los dos partidos ante Chile y Bolivia representan más una oportunidad para ajustar detalles que una obligación en cuanto a resultados, aunque el técnico ha sido claro en que no bajarán la intensidad competitiva.
Con la nómina confirmada, Brasil buscará cerrar con solidez la fase eliminatoria y llegar con confianza plena al torneo más importante del planeta fútbol.
