Brasil confirmó lo peor para Neymar y Vinícius: sin convocatoria en eliminatoria

A falta de solo dos fechas para cerrar la fase de clasificación sudamericana al Mundial 2026, Brasil ya aseguró su billete para la cita mundialista. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la selección se alista para enfrentar a Chile el 4 de septiembre, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, y luego enfrentará a Bolivia en El Alto el 9 de septiembre, a más de 4.100 metros de altitud.

El estratega italiano entregó la lista definitiva de los convocados el 25 de agosto, durante una rueda de prensa en Río de Janeiro, en donde sorprendió con la ausencia de dos de sus grandes figuras en la zona ofensiva, Vinícius Jr y Neymar.

Brasil jugará sin Vinícius y Neymar en la eliminatoria

De los grandes nombres del Real Madrid y el fútbol brasileño, Vinícius Jr. quedó descartado, primero por una suspensión que lo impedía jugar ante Chile, y además Ancelotti ha decidido darle descanso para que recupere energías tras una temporada exigente.

La expectativa en torno al posible retorno de Neymar llegó a su fin, no solo porque su rendimiento con Santos ha sido irregular y ha enfrentado múltiples lesiones, sino porque justamente después de la aplastante caída 0-6 ante Vasco da Gama, se confirmó un edema en la cadera que le impidió formar parte de la convocatoria de Ancelotti.