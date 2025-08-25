Actualizado:
Brasil confirmó lo peor para Neymar y Vinícius: sin convocatoria en eliminatoria
Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de los convocados para las últimas fechas de la eliminatoria.
A falta de solo dos fechas para cerrar la fase de clasificación sudamericana al Mundial 2026, Brasil ya aseguró su billete para la cita mundialista. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la selección se alista para enfrentar a Chile el 4 de septiembre, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, y luego enfrentará a Bolivia en El Alto el 9 de septiembre, a más de 4.100 metros de altitud.
El estratega italiano entregó la lista definitiva de los convocados el 25 de agosto, durante una rueda de prensa en Río de Janeiro, en donde sorprendió con la ausencia de dos de sus grandes figuras en la zona ofensiva, Vinícius Jr y Neymar.
Brasil jugará sin Vinícius y Neymar en la eliminatoria
De los grandes nombres del Real Madrid y el fútbol brasileño, Vinícius Jr. quedó descartado, primero por una suspensión que lo impedía jugar ante Chile, y además Ancelotti ha decidido darle descanso para que recupere energías tras una temporada exigente.
La expectativa en torno al posible retorno de Neymar llegó a su fin, no solo porque su rendimiento con Santos ha sido irregular y ha enfrentado múltiples lesiones, sino porque justamente después de la aplastante caída 0-6 ante Vasco da Gama, se confirmó un edema en la cadera que le impidió formar parte de la convocatoria de Ancelotti.
Aún así encontró reemplazos de lujo que están dando lo mejor con sus equipos en el fútbol europeo, tal como Rafinha con Barcelona y Richarlison con Tottenham.
CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA:
Alisson
Bento
Hugo Souza
Alexandro Ribeiro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley
Andrey Santos
Casimiro
Joelinton
Bruno Guimarães
Lucas Paquetá
Estêvão
¿Cuándo se jugarán los partidos de Brasil vs Chile y Bolivia en las eliminatorias?
Brasil cerrará su participación en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos compromisos en septiembre. El primero será el jueves 4 de septiembre de 2025, cuando reciba a Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la fecha 17. Posteriormente, el equipo de Carlo Ancelotti visitará a Bolivia en El Alto el martes 9 de septiembre de 2025, por la jornada 18, en un duelo marcado por la siempre exigente altitud.
