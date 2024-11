Brasil da el golpe: convocatoria oficial para los duelos ante Uruguay y Venezuela

Brasil confirmó este viernes su nómina de convocados para los partidos por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias. El conjunto pentacampeón del mundo se alista para lo que serán los partidos ante Uruguay y Venezuela. Dorival Junior eligió 23 futbolistas para los duelos de las clasificatorias.

El scratch tiene como objetivo seguir sumando puntos para acercarse a las primeras posiciones de la tabla. La verdeamarela viene de sumar seis unidades en sus encuentros ante Chile y Perú, por ello el pentacampeón del mundo quiere seguir en la misma línea y ganar para mantenerse arriba.

Con esa idea, Dorival anunció este viernes su lista de elegidos para los duelos de la jornada de clasificatorias de noviembre. Una de las grandes expectativas era saber qué pasaba con Neymar Junior. El delantero del Al Hilal regresó a las canchas y había esperanzas de que fuera incluido en el listado.

Para esta oportunidad, ele entrenador decidió no contar con el ex Barcelona. Dorival habló con el atacante y acordaron que no está con el suficiente rodaje para poder tener minutos en el combinado nacional. Un hecho que Ney aceptó y con el que se alista para los duelos ante Colombia y Argentina en el mes de marzo.

Por otra parte, el equipo tendrá su nómina base que ha venido estando presente en los partidos de las clasificatorias. Vinicius Junior, Raphinha, Militão, Lucas Paquetá, entre otros, son los futbolistas que lideran la nómina del pentacampeón del mundo para estos partidos.

Cabe recordar que Brasil suma 16 puntos en 10 partidos jugados y busca sumar entre ocho y nueve puntos más para asegurar su clasificación a la siguiente cita mundialista. Brasil visitará a Venezuela el 14 de noviembre, mientras que recibirá a Uruguay el día 19 de este mes.

Arqueros: Bento, Éderson e Weverton

Defensas: Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Murillo, Danilo, Vanderson, Abner y Arana

Mediocampistas: André, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson y Paquetá

Delanteros: Raphinha, Estêvão, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrygo, Savinho e Vini Jr