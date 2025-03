Brasil lo tenía guardado: sorpresivo reemplazo de Neymar vs Colombia

A tan solo horas de que ruede la pelota en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, Dorival Júnior sigue enviando señales de lo que puede ser su nómina titular para enfrentar a Colombia en un vibrante encuentro entre selecciones que están en la parte alta y que sueñan con clasificar de manera anticipada al Mundial de 2026.

Infortunadamente para Brasil, Dorival Júnior tuvo que desconvocar a Neymar Júnior de la lista oficial por una lesión en el muslo izquierdo que lo dejó a un lado para esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En su lugar, citaron a Endrick. Sin embargo, según la última información, el juvenil del Real Madrid no será el reemplazo ideal de ‘Ney’.

Vea también: FIFA advirtió a Brasil antes de enfrentar a Colombia: el contundente mensaje

La baja del ex Barcelona y Paris Saint-Germain es un golpetazo y así lo vive el cuadro brasileño. El timonel sabe que no puede ceder puntos ni de local contra Colombia, ni de visitante enfrentando a Argentina. Todavía no hay nada concreto sobre la alineación de Brasil y sobre el reemplazo de Neymar ha habido muchas versiones y posibilidades.

Lo que ya está definido es que Raphinha, Rodrygo y Vinícius Júnior serán titulares. Sin embargo, en el entrenamiento, Dorival se la jugó por un futbolista que no se le tenía en el radar de posibilidades de que fuera titular. Se trata del delantero del Brighton, Joao Pedro.

JOAO PEDRO SERÍA EL REEMPLAZO TITULAR DE NEYMAR

Lo que nadie tenía en mente es que en el ataque hubiese algo diferente a la delantera conformada por jugadores del Barcelona y del Real Madrid. No obstante, el cuerpo técnico de Brasil miró de cerca en los entrenamientos a Joao Pedro como una alternativa principal como referente de área.

Le puede interesar: Brasil sospecha de Colombia: fuerte denuncia sobre espionaje

Concretamente, Dorival ha probado con dos esquemas con una formación de 4-2-3-1 variando en la zona ofensiva con Savinho y con Joao Pedro que gana puntos para quedarse con la titularidad. Efectivamente, el del Brighton estaría con Raphinha como volante de creación y dos alas con Vinícius y Rodrygo del Real Madrid.

El último equipo que puso en el entrenamiento fue el siguiente: Alisson; Vanderson, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Guilherme Arana; Bruno Guimaraes, Gerson; Rodrygo, Vinícius Júnior, Raphinha y Joao Pedro.