Brasil Vs Chile EN VIVO hoy 4 septiembre: hora y cómo VER la Eliminatoria

La selección de Brasil recibe este jueves 4 de septiembre a Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti afronta el compromiso ya con la clasificación asegurada a la Copa del Mundo al contar con 25 unidades, luego de siete triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

Por otro lado, Chile tratará de despedirse de la Eliminatoria con buenos resultados, ya que no cuenta con opciones de clasificar al Mundial.

La roja está en la última casilla del clasificatorio con solo diez unidades.