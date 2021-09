Brasil vs Perú: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La selección brasileña de fútbol, líder de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Catar 2022, recibe este jueves en la playera ciudad de Recife a su similar de Perú, todavía con la sombra del frustrado "Superclásico" ante Argentina que fue suspendido el último domingo. La 'Canarinha' vuelve al terreno de juego, esta vez en el estadio mundialista Arena Pernambuco, después de la suspensión del partido con Argentina, cuando transcurrían 6 minutos de juego, el último domingo.

BRASIL VS PERÚ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Brasil, el compromiso Brasil vs Perú se puede ver en SporTV. En Perú también lo puede apreciar por Movistar Play, Movistar Deportes Perú; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network. Este encuentro entre brasileños y peruanos se puede ver en México a través de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Brasil: 9:30 p. m.

Perú: 7:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (este), 6:30 p. m. (pacífico)

México: 7:30 p. m.

España: 2:30 a. m. (viernes 10 de septiembre)

La principal novedad fue la exclusión en la lista de convocados del zaguero Marquinhos, quien debería cumplir una fecha de sanción ante Argentina, pero, ante la incertidumbre sobre la suerte del partido, el jugador no fue tenido en cuenta contra Perú y retornó a Francia, para unirse de nuevo al PSG.

El seleccionador brasileño, Tite, deberá repetir la misma formación que saltó contra Argentina, con Lucas Veríssimo, del Benfica, en el lugar de Marquinhos, y Gerson, en la posición de Bruno Guimaraes. La otra variante, con respecto al equipo que venció la semana pasada por 0-1 a Chile, es el ingreso desde el inicio del enganche Éverton Ribeiro, en la posición de Vinicius Júnior.

Mientras que Brasil se mantiene como líder de las eliminatorias, con 21 unidades, Perú ocupa la séptima posición de la clasificación para el Mundial de Catar 2022, con 8 puntos, a 2 del quinto puesto, que actualmente ocupa Colombia y permite disputar el repechaje.

El equipo dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca no podrá contar en ese partido con el delantero Paolo Guerrero, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras haber recibido una segunda tarjeta amarilla en las eliminatorias en el partido frente a Venezuela, que terminó con victoria por 1-0. El combinado inca también ha sufrido la baja del centrocampista creativo Sergio Peña, quien fue desconvocado tras sufrir una lesión.

Por calendario, el partido corresponde a la décima jornada, aunque sigue pendiente para octubre la quinta fecha, aplazada en marzo por el agravamiento de la pandemia de la Covid-19 en Suramérica.

Para este partido, Brasil formaría de la siguiente forma:

Wéverton; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Éveron Ribeiro; Neymar y Gabriel Barbosa.

Por su parte, Perú saldría a la cancha con:

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Ánderson Santamaría, Alexánder Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores, Christian Cueva; André Carrillo y Gianluca Lapadula.