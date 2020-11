Brasil vs Venezuela: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Sin Neymar, Coutinho, ni Casemiro. Brasil, desprovisto de buena parte de su columna vertebral, se miede este viernes 12 de noviembre a una Venezuela que recupera a su máximo goleador, Salomón Rondón, en la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.

Brasil vs Venezuela: hora, canal de TV y cómo el partido por internet Gratis

Argentina: TyC Sports Argentina y TyC Sports Play, 9:30 pm

Estados Unidos: Fanatiz USA y FITE, 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico),

Colombia: Caracol Play, 7:30 pm

Perú: Movistar Deportes Peru, 7:30 pm

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere, 6:30 pm

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

También puede seguir el partido GRATIS por Antena2.com, minuto a minuto.

La pentacampeona del mundo quiere repetir las buenas sensaciones que dejó en las dos primeras fechas, cuando endosó una manita a Bolivia (5-0) y goleó en Lima a Perú (2-4), y conservar el liderato de la clasificación, que hasta ahora comparte con Argentina.

Pero para ello tiene que hacerlo, al menos contra Venezuela, sin su máxima estrella: Neymar. El delantero del París Saint-Germain (PSG) fue fundamental para sumar los seis primeros puntos de la Canarinha. Regaló dos asistencias contra Bolivia y marcó tres goles frente a Perú.

Después de un 2019 repleto de polémicas en torno al exjugador del Santos y Barcelona, hoy se vuelve a hablar en Brasil de 'Neydependencia'.

De ahí la insistencia del seleccionador de Brasil, Tite, de mantenerle en la lista de convocados pese a estar lesionado en el abductor. El técnico del PSG, Thomas Tuchel, aseguró que Neymar estaría de baja hasta finales de noviembre.

Tite, sin embargo, no le desconvocó, como sí hizo con Philippe Coutinho (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Rodrigo Caio (Flamengo), Casemiro y Éder Militao (Real Madrid), aquejados por diversas dolencias.

Al final, la comisión técnica de la Canarinha convenció al club francés de que cuidarían de la gallina de los huevos de oro.