Callaron con toda a James y lo tildarón de charlatán: “deja de quejarte"

James Rodríguez no sale de una cuando ya está metido en otra y esta vez la polémica fue por despreciar a un rival, que parece que no aguantó y lo mando a callar recordándole el pasado y tildándolo de 'charlatán'.

Todo empezó porque hace pocos días James dio una entrevista exclusiva a RCN y allí, más allá de hablar sobre su futuro, se refirió un poco al pasado y a lo que significó para él quedarse por fuera del Mundial de Qatar 2022 con una Selección Colombia que no hizo bien el trabajo durante las eliminatorias.

En sus declaraciones fue enfático en el dolor que sintió en ese momento, pero no midió sus palabras y despreció a un rival del continente: “Me tocó ver el repechaje Australia vs. Perú en Qatar y decía: ‘¿Estos dos equipos cómo van a llegar a una Copa del Mundo?’, con todo respeto que se merecen. Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores, mejores que Australia también”.

Al decir eso, los peruanos saltaron inmediatamente, pero esta vez el vocero fue el histórico jugador Reimond Manco, quien no se ahorró nada y le respondió tocando una herida del pasado.

“¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores, hay que demostrarlo, NO HABLARLO. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte como en el Mundial Sub-17 al que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, fue lo que dijo Manco a través de sus redes sociales.

Con esas palabras dejó claro que no sentó muy bien lo dicho por el colombiano, que hoy se lleva muchos comentarios malos por 'bajarle caña' al trabajo hecho por esa selección, misma que no logró llegar al Mundial de Qatar, pero sí tuvo la oportunidad de disputar el repechaje.