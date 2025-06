Calor y presión: lo que dijo James sobre jugar en Barranquilla a las 3:00 pm

La Selección Colombia igualó sin goles frente a Perú en el Estadio Metropolitano, por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El resultado deja a la escuadra nacional en una posición comprometida en la tabla de clasificación, y las reacciones no se hicieron esperar. Al término del compromiso, el capitán James Rodríguez ofreció declaraciones en zona mixta, abordando tanto el desarrollo del partido como el ambiente que rodea al equipo.

Consultado sobre el horario del encuentro, disputado a las 3:00 p.m. bajo una alta temperatura, Rodríguez evitó enfocarse en factores externos: “Sacar excusas ahora, jugar a las tres, cuatro o cinco, pues todo lo que yo diga ahora creo que me va a jugar en contra porque la verdad es que no estamos en una buena racha. Hay que seguir y ya sabemos que el martes va a estar duro, pero confiar”.

Vea también: Teo aprovecha mal momento de Colombia envía fuerte mensaje a Lorenzo

El mediocampista hizo referencia a la actualidad del conjunto nacional, que acumula varios encuentros sin victoria y enfrenta cuestionamientos tanto del entorno mediático como de la afición. Ante la consulta sobre las críticas del público, fue tajante: “Ellos tienen derecho a hablar lo que ellos quieran. Yo no me voy a meter en eso. A veces se puede y a veces no, pero siempre intentamos darlo todo”.