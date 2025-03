Camerino roto en la Selección Colombia: revelan crisis entre Lorenzo y jugadores

Según lo revelado por el reconocido periodista, esto habría provocado descontento y pérdida de confianza en el entrenador. "Algunos suplentes no comprenden la idea de Lorenzo de jugar con un núcleo de 15 jugadores. Perdieron la fe en el DT y, a través de sus 'agentes', han promovido el malestar interno y filtrado información. No solo se perdió el partido, también se resquebrajó la unidad del equipo", expresó Mejía.

Las palabras del experimentado analista han desatado un acalorado debate en el entorno futbolístico de la tricolor. El hecho de que hace apenas unos meses la selección mostrara cohesión y buenos resultados en la Copa América, y que ahora atraviese un momento de crisis, ha puesto en tela de juicio la gestión del cuerpo técnico y su capacidad para mantener la armonía en el vestuario.

A las críticas sobre el ambiente interno se suman las señales de deficiencias en lo táctico y en la ejecución dentro del campo. La falta de efectividad en la delantera y los errores defensivos han sido constantes en los recientes compromisos. El revés por 0-1 frente a Ecuador en Barranquilla evidenció la falta de ideas para resolver partidos clave, algo que Mejía también ha señalado en sus intervenciones.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a estas afirmaciones. Sin embargo, lo que resulta claro es que el equipo necesita ajustes urgentes para recuperar la confianza del grupo y del público. Dentro de las directivas se habla de que no el apoyo no es unánime y se podría plantear la idea de un cambio de DT.

Los próximos encuentros serán determinantes para definir si Colombia puede enderezar su camino hacia el Mundial 2026. En este escenario, la tricolor tendrá que sumar ante Perú como local para dejar casi sentenciada su clasificación. Teniendo en cuenta que en la próxima fecha doble también se medirá ante Argentina.