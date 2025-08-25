Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 12:52
Camilo Vargas perdería su puesto en Selección Colombia: números en su contra
Camilo Vargas ha puesto en duda su titular en la Selección Colombia tras una mala cifra de resultados.
Las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026 están a punto de llegar y la Selección Colombia todavía no tiene su puesto asegurado y podría llegar a contar con una baja sensible que preocuparía más su clasificación.
Aunque Néstor Lorenzo todavía no ha dado pistas de lo que llegaría a ser la convocatoria de los jugadores con los que contaría para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas jornadas de las eliminatorias, el guardameta habitual, Camilo Vargas, no podría llegar a estar presente en la portería debido a una cifra negativa de resultados en su contra atajando en la Liga MX con Atlas.
Le pude interesar: Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester
Camilo Vargas estaría en duda para la eliminatoria con Colombia
La Selección Colombia no pasa por su mejor momento en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial y la situación llega a empeorar cuando se empieza a evaluar el presente deportivo de cada uno de los que forman parte de la plantilla del equipo que convoca Néstor Lorenzo en cada fecha y en donde Camilo Vargas es protagonista.
Sin embargo, el momento por el que pasa el experimentado guardameta bogotano no es el mejor, ya que en la Liga MX ha recibido 13 goles en tan solo cuatro partidos, lo que llega a preocupar por su rendimiento para atajar en los duelos contra Bolivia y Venezuela.
Aún así, también hay factores positivos a analizar, ya que en la fecha 6 logró convertirse en el guardameta colombiano con más penales atajados en la Liga MX. Además, el presente de sus compañeros como Mier y Montero tampoco ha sido el mejor.
En otras noticias: La Selección Colombia debe cambiar para el Mundial ¿Fin al club de amigos?
Lea también: Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas
Actualidad de los arqueros de la Selección Colombia
- Kevin Mier también ha dejado mucho que pensar en la presente temporada, ya que ha cometido bastantes errores infantiles que le han costado a Cruz Azul importantes partidos y duras eliminaciones como en la Leagues Cup. Sin embargo, sus últimos tres duelos de la Liga MX ha salido victorioso y con tan solo cuatro goles en contra.
- Álvaro Montero salió de Millonarios y perdió gran protagonismo, por lo que se apagaría del radar de Néstor Lorenzo, ya que en Vélez ni siquiera ha debutado.
- David Ospina es otro de los arqueros que mantiene un ritmo constante en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores con Nacional, por lo que sería una buena opción con seguridad y experiencia en el arco 'tricolor'.
Fuente
Antena 2