Camilo Vargas perdería su puesto en Selección Colombia: números en su contra

Las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026 están a punto de llegar y la Selección Colombia todavía no tiene su puesto asegurado y podría llegar a contar con una baja sensible que preocuparía más su clasificación.

Aunque Néstor Lorenzo todavía no ha dado pistas de lo que llegaría a ser la convocatoria de los jugadores con los que contaría para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las últimas jornadas de las eliminatorias, el guardameta habitual, Camilo Vargas, no podría llegar a estar presente en la portería debido a una cifra negativa de resultados en su contra atajando en la Liga MX con Atlas.

Camilo Vargas estaría en duda para la eliminatoria con Colombia

La Selección Colombia no pasa por su mejor momento en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial y la situación llega a empeorar cuando se empieza a evaluar el presente deportivo de cada uno de los que forman parte de la plantilla del equipo que convoca Néstor Lorenzo en cada fecha y en donde Camilo Vargas es protagonista.

Sin embargo, el momento por el que pasa el experimentado guardameta bogotano no es el mejor, ya que en la Liga MX ha recibido 13 goles en tan solo cuatro partidos, lo que llega a preocupar por su rendimiento para atajar en los duelos contra Bolivia y Venezuela.