Campeón con Once Caldas sería el DT de Venezuela: referentes lo piden

Son días tristes en Venezuela por la selección que no pudo lograr el objetivo de sellar la clasificación para el repechaje. La dura derrota ante Colombia acabó con todo, además de la victoria de Bolivia frente a Brasil. Tras la eliminación, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó la salida de Fernando Batista como entrenador de la ‘Vinotinto’.

Vea también: Lorenzo decidirá; histórico jugador colombiano quiere ir como sea al Mundial

Sin Fernando Batista y con la necesidad de trabajar de cara al Mundial de 2030, Venezuela espera elegir a su director técnico ideal para poder seguir por esta senda de unas Eliminatorias que casi coronan con repechaje. Han sonado entrenadores como Luis Zubeldía y Gerardo Martino como las primeras opciones para tomar las riendas.

No obstante, un sorpresivo entrenador podría ganarle la pelea a Luis Zubeldía y a Gerardo Martino. Se trata nada más ni nada menos que de Oswaldo Vizcarrondo quien fue jugador de Once Caldas en el 2010, justamente, última ocasión en la que el equipo de Manizales logró gritar campeón junto con el defensor central venezolano.

OSWALDO VIZCARRONDO, EL TÉCNICO IDEAL PARA LOS REFERENTES DE VENEZUELA

La carrera como entrenador de Oswaldo Vizcarrondo podría cambiar en los próximos meses en busca de arrancar pronto una nueva gestión en la dirección técnica. El defensor central dirige en estos momentos a la selección Sub-17 de Venezuela y podría tomar a la absoluta en caso de que la FVF deposite la confianza en él.

Con la necesidad de imponer una nueva generación para la selección de Venezuela, Vizcarrondo podría ser la solución, dado que conoce bastante a jugadores jóvenes que podrían suplir a Salomón Rondón, Tomás Rincón, Josef Martínez, entre otros que ya van de salida.

Le puede interesar: Alarma en la Selección Colombia; delantero será baja en partidos de octubre

Juan Arango, uno de los grandes representantes de Venezuela en la disciplina afirmó en El Meridiano que, “ha hecho un gran trabajo con la Sub-17". A diferencia de la de mayores, la juvenil disputará el Mundial de la categoría con Oswaldo como su entrenador.

El extremo venezolano afirmó que “sería grandioso si lo escogen a él. Yo jugué con Vizcarrondo y confío en sus capacidades”. Oswaldo conoce a la perfección las juveniles de Venezuela y podría ser una solución para definir jugadores jóvenes de cara para lo que viene en unos dos años cuando inicien las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

OSWALDO VIZCARRONDO NO SERÍA EL ÚNICO EN LA AGENDA DE VENEZUELA

La cosa es que la FVF todavía no ha definido si seguir contando con un entrenador internacional como han hecho últimamente con Fernando Batista o José Néstor Pékerman o volver a confiar en directores técnicos venezolanos. Entre las opciones están Luis Zubeldía como el perfil extranjero, y por parte de los locales asoman Rafael Dudamel, quien dirige al Deportivo Pereira, César Farías, quien está libre y Oswaldo Vizcarrondo de la ‘Vinotinto’ Sub-17.

Lea también: Perú daría golpe en Eliminatorias: campeón de Sudamericana sería su nuevo DT

Habrá que esperar por qué entrenador se decanta la FVF. Desde DSports afirman que Luis Zubeldía parece ser el indicado para tomar las riendas de la selección de Venezuela. Sin embargo, esto se confirmará el 10 de octubre antes del amistoso ante Argentina.

Tendrán poco menos de un mes para dar con el director técnico que arrancará la gestión en las Fechas FIFAS de fin de año y en el 2026 con el objetivo de dejar pasar este casi repechaje y sellar la primera clasificación en la siguiente Eliminatoria Sudamericana.