Cardona: "Lo más duro de mi vida fue no haber ido al mundial"

Edwin Cardona pasa por un buen momento en Boca Juniors, ya que se ha convertido en pieza fundamental para el esquema táctico del entrenador Miguel Ángel Russo, a pesar que se ha perdido los dos últimos encuentros ante River Plate y Talleres de Córdoba por una lesión muscular de grado dos en el recto anterior de la pierna izquierda. Y es que la ausencia de Cardona se ha notado dentro del terreno de juego, ya que Boca no volvió a ser el equipo que generaba peligro y miedo en las defensas contrarias, a pesar que en el encuentro ante Defensores de Belgrano volvió a ganar.

A pesar de tener buen presente, el jugador de Boca volvió al pasado y confesó que le dio duro recibir la noticia de que no sería tenido en cuenta para el Mundial que se disputó en Rusia 2018: “Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial, confié en personas que en su momento las consideraba importantes”.

Le puede interesar: Hay equipos con más fútbol que puntos y más puntos que fútbol

Según las palabras de Cardona al líder espiritual Chris Méndez, “sentí un vacío en mi corazón porque cuando llegué a la casa me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro”, tras haber disputado gran parte de las eliminatorias con el entonces entrenador, José Néstor Pékerman.

Asimismo, confesó que esa noticia lo alejó de sus seres queridos e hizo que descuidara su forma física: “Subí siete kilos, yo no quería saber nada de jugar, que me hablaran de Dios, tuve problemas con mi familia y me aislé para pensar solamente en mí", pero afortunadamente para él y el mundo del fútbol logró salir adelante.

Vea también: Muriel publica un TBT con Cuadrado, pero James se les burla

Ya con el pasar del tiempo, el ‘crack’ colombiano resaltó que “entré en una burbuja que al final me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida, fue algo duro, pero de lo malo se aprende”.

Cabe resaltar que Cardona supo superar ese dolor que lo alejó de su nivel y en la presente temporada completa dos goles y cinco asistencias que de una u otra manera le ha servido a Boca para conseguir los puntos y completar una buena campaña. No obstante, con estas actuaciones espera que Reinaldo Rueda, lo tenga en cuenta para los próximos compromisos de las Eliminatorias que la Selección Colombia jugará en el mes de junio ante Brasil y Paraguay por la quinta y sexta fecha, respectivamente.