Carlos Antonio acabó con Ramón Díaz: “¿En serio, otro vago?”

Carlos Antonio Vélez descartó que haya alguna posibilidad de que la Selección Colombia tenga en cuenta a Ramón Díaz para reemplazar a Reinaldo Rueda; el director de Planeta Fútbol, en Palabras Mayores, dejó claro que el argentino no tiene el perfil para iniciar el proceso de renovación en el equipo nacional.

“Ahora hablan de candidatos. Por ejemplo, que disque Ramón Díaz. ¿En serio, otro vago? Ya tuvimos aquí un vago 7 años. Yo creo que eso no es posible. La verdad, eso debe ser algún empresario que se está moviendo por ahí a través de periodistas”, dijo en su espacio de Palabras Mayores a través de Antena 2.

Vea también: "Es una de mis debilidades": Carlos Antonio dio sus 2 mejores jugadores colombianos de la historia

"Eso debe venir desde Argentina. Yo no creo que la Federación Colombiana de Fútbol haya siquiera imaginado ese nombre. Bueno, todo es posible, pero yo creo que la descalificación es automática. Si no, pregunten en Paraguay, qué hizo.

Le puede interesar: Carlos Antonio dio nombres: los dos técnicos mundialistas que le gustaría para la Selección

Claro, de pronto algún jugador podría estar contento porque no lo va a poner a trabajar y aparte de eso le va a regalar una camioneta como hacía en River. La charla táctica era: tengo una camioneta para rifar si ganamos el partido del fin de semana. Como los 50 millones de Osorio en el partido ante Tolima. Yo, la verdad, ni lo tengo en cuenta. No existe, no cabe dentro de eso que a partir del día de hoy adoptaré como campaña: no necesitamos un motivador, un culebrero, una alcahueta o un empleado de jugadores. Necesitamos a alguien que venga de verdad a trabajar”, añadió Carlos Antonio Vélez.