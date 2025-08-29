Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 16:16
Carlos Antonio aprobó la convocatoria de Dayro, pero apuntó a Lorenzo: "El club de amigos"
Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la selección Colombia que se conoció este viernes.
En la jornada de este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo para las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.
Varias novedades hubo en este llamado, pero lo que más destaca sin duda es la presencia del delantero Dayro Moreno, quien llevaba varios años sin ser citado, a pesar de ser goleador con Once Caldas.
Vea también: Selección Colombia: las tres sorpresas en la última convocatoria de Eliminatorias
Por eso, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de Carlos Antonio Vélez, que dejó clara su aprobación a este nuevo llamado para el atacante.
A través de su cuenta de X, el periodista de Antena 2 primero dijo: "Se despertó".
Y después dejó claro que apoyaba la llegada del delantero de Once Caldas, pero que era necesario ponerlo a jugar: "El club de amigos completo. Muchos sin ritmo, otros que llegan por decreto y un “meritorio“ sin discusión: Dayro Moreno... (pero es para ponerlo, no para ir de turismo)".
"Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde el 98… total, el plato está servido", terminó diciendo.
Le puede interesar: La injusticia de Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia
“El club de amigos” completo.. muchos sin ritmo..otros q llegan por decreto y un “meritorio “ sin discusión: Dairo Moreno.. (pero es para ponerlo, no para ir de turismo) Bolivia siempre perdió en Colombia y nunca marcó un gol desde el 98… total, el plato está servido!!!— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 29, 2025
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2