Carlos Antonio aprobó la convocatoria de Dayro, pero apuntó a Lorenzo: "El club de amigos"

En la jornada de este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo para las últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Varias novedades hubo en este llamado, pero lo que más destaca sin duda es la presencia del delantero Dayro Moreno, quien llevaba varios años sin ser citado, a pesar de ser goleador con Once Caldas.

Por eso, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de Carlos Antonio Vélez, que dejó clara su aprobación a este nuevo llamado para el atacante.

A través de su cuenta de X, el periodista de Antena 2 primero dijo: "Se despertó".