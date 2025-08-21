Carlos Antonio pidió convocar 3 nuevos jugadores a Selección Colombia: "por respeto"

La Selección Colombia afrontará en septiembre partidos contra Bolivia y Venezuela buscando concretar su boleto al Mundial 2026, equipo ‘Tricolor’ que viene de una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos, dejando en su última presentación un empate a un gol contra Argentina en Buenos Aires.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo quiere volver al triunfo en este torneo clasificatorio, donde actualmente se encuentra ubicado en la sexta posición con 22 puntos, con 4 de ventaja sobre Venezuela y 5 respecto a la Selección de Bolivia, quienes aún sueñan con avanzar al Mundial.

