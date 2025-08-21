Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 09:22
Carlos Antonio pidió convocar 3 nuevos jugadores a Selección Colombia: "por respeto"
Néstor Lorenzo alista la convocatoria para los últimos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026.
La Selección Colombia afrontará en septiembre partidos contra Bolivia y Venezuela buscando concretar su boleto al Mundial 2026, equipo ‘Tricolor’ que viene de una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos, dejando en su última presentación un empate a un gol contra Argentina en Buenos Aires.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo quiere volver al triunfo en este torneo clasificatorio, donde actualmente se encuentra ubicado en la sexta posición con 22 puntos, con 4 de ventaja sobre Venezuela y 5 respecto a la Selección de Bolivia, quienes aún sueñan con avanzar al Mundial.
Lea también: Colombia recibe noticia clave en Eliminatorias: Lorenzo sería beneficiad
En otras noticias: el triunfo de Once Caldas y las derrotas de América y Nacional en copas internacionales
Los tres jugadores ‘nuevos’ que Carlos Antonio pidió para la convocatoria
Con la expectativa creciendo cada día más, el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, mencionó en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2 y Win Sports, los tres jugadores que por su buen nivel deberían ser convocados por el técnico Lorenzo.
Dos de ellos son jugadores que nunca han vestido la camiseta de la Selección Colombia, se trata del defensor de San Lorenzo de Almagro Jhohan Romaña y el delantero del Fluminense Kevin Serna, quienes gozan de un presente destacado en sus clubes.
"Dayro Moreno merece estar en la selección"
Por otro lado, el comentarista mencionó el gran nivel que atraviesa el goleador colombiano Dayro Moreno y sorprendió sugiriendo su llamado al equipo ‘Tricolor’, (al que no representa desde hace varios años), delantero del Once Caldas que no deja de marcar goles y que viene de anotar 3 de los 4 goles con los que el conjunto de Manizales derrotó a Huracán en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
“Si se respeta el nivel de los jugadores, ellos deben ser convocados, pero como no están en el club de amigos ni hacen parte de fondo de inversión seguramente no estarán”, dijo Carlos Antonio, pidiendo a Lorenzo que por favor llame a los jugadores que se encuentran en buen nivel.
Fuente
Antena 2