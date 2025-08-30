Carlos Antonio reveló detalles de la ausencia de Durán en la selección

A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Antonio Vélez entregó detalles sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial. Entre los puntos tratados, dedicó un énfasis especial al caso de Jhon Jader Durán, cuya ausencia en la lista generó todo tipo de comentarios.

Según Vélez, el técnico Néstor Lorenzo había solicitado inicialmente disputar el partido del viernes 5 a las 6:00 de la tarde. Sin embargo, la unificación de la jornada llevó a que el encuentro se programe el jueves a las 6:30, situación que ajustó los planes logísticos y de preparación del equipo nacional.

Uno de los aspectos señalados por el analista fue la duda que se presentó entre Kevin Serna y Dayro Moreno. Vélez afirmó que, hasta última hora, el cuerpo técnico no definía a cuál de los dos llamar, lo que implicó que uno de los goleadores estuviera a punto de quedar fuera de la nómina. En su opinión, ambos debieron ser incluidos.

¿Qué pasó realmente con Jhon Jader Durán?