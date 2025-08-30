Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 08:13
Carlos Antonio reveló detalles de la ausencia de Durán en la selección
Jhon Jader Durán no fue convocado por Néstor Lorenzo para la selección Colombia.
A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Antonio Vélez entregó detalles sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las dos últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial. Entre los puntos tratados, dedicó un énfasis especial al caso de Jhon Jader Durán, cuya ausencia en la lista generó todo tipo de comentarios.
Según Vélez, el técnico Néstor Lorenzo había solicitado inicialmente disputar el partido del viernes 5 a las 6:00 de la tarde. Sin embargo, la unificación de la jornada llevó a que el encuentro se programe el jueves a las 6:30, situación que ajustó los planes logísticos y de preparación del equipo nacional.
Vea también: Lorenzo recibió noticia de Nelson Deossa tras sacar la convocatoria
Uno de los aspectos señalados por el analista fue la duda que se presentó entre Kevin Serna y Dayro Moreno. Vélez afirmó que, hasta última hora, el cuerpo técnico no definía a cuál de los dos llamar, lo que implicó que uno de los goleadores estuviera a punto de quedar fuera de la nómina. En su opinión, ambos debieron ser incluidos.
¿Qué pasó realmente con Jhon Jader Durán?
Sobre Jhon Jader Durán, Vélez explicó que nunca estuvo en la lista de convocados, "lo que confirma la fuerte e indebida reacción, aunque explicable ante la falta de liderazgo y el exceso de privilegios hacia algunos jugadores de parte del DT, en la mitad del juego ante Perú. La “lesión 'maquilló' la vaina".
El periodista también mencionó que existe inconformidad entre varios jugadores importantes, quienes ven en el Mundial la gran oportunidad de su carrera, pero perciben que en la Selección hay posiciones aseguradas en las que no se compite por rendimiento o regularidad. Según lo expresado, la convocatoria de 23 o 26 jugadores hace evidente que muchos, a pesar de su desempeño en clubes, no tendrán posibilidad de jugar.
Le puede interesar: Lorenzo y el contentillo que dio en la Selección Colombia con un convocado
Vélez cuestionó igualmente la inclusión de Yerson Mosquera, argumentando que en el último año solo ha disputado 72 minutos oficiales. Para él, jugadores como Romaña, figura en San Lorenzo, o Tesillo, del Atlético Nacional, tenían mayores méritos. Agregó que otros casos como los de Borré y Casierra merecen análisis aparte.
Oído a la música…— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 30, 2025
1- Lorenzo quería jugar el viernes 5 a las 6. La unificación de la jornada lo mandó al jueves a las 6.30
2- Hasta última hora estaba en un dilema…Serna o Dairo. Lo q quiere decir q “ casi” el goleador se queda por fuera. (debió llamarlos a ambos)
3- Durán… pic.twitter.com/SwsECwDdIF
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Otras noticias
Convocatoria de la Selección Colombia: Así reaccionaron los integrantes de La FM Más Fútbol
Fuente
Antena 2