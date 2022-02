Luego que Reinaldo Rueda fuera confirmado para dirigir los dos últimos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al mundial de Qatar, Carlos Antonio Vélez, a través de Palabras Mayores, se anticipó a lo que será la próxima convocatoria de Rueda, independiente del desenlace que tenga para él.

Y es que el director de Planeta Fútbol de Antena 2 cree que Rueda, más allá de los resultados conseguidos en los recientes partidos de Colombia, volverá a apostar por la columna vertebral que tuvo ante Perú y Argentina cuando los cafeteros perdieron ambos partidos y quedaron con mínimas opciones de pelear la clasificación.

Vea también: Selección Colombia sub 20: los números de Héctor Cárdenas como entrenador

“Desconfío y lo digo con la misma tranquilidad, con el mismo respeto y con el mismo reconocimiento a su seriedad, responsabilidad y trabajo, debo decir que no confío en que él vaya a utilizar la clase obrera para los dos próximos partidos”, dijo Vélez.

“Me temo que va a volver a llamar a los innombrables, a aquellos indignos que no han hecho lo que tienen que hacer; aquellos que se sacrifican, comillas, por venir a la selección nacional. Recibiría con alborozo, no lo niego, que optara por otro camino, que hiciera una limpia de una vez y nos dejara, por lo menos la tranquilidad, en caso de una eliminación, de que inició el proceso de renovación. Me temo que eso no va a ser posible”, añadió el periodista en el espacio de Palabras Mayores.

Le puede interesar: Pabón reveló la polémica razón por la que no volvió a la Selección Colombia en la era Pékerman

“De verdad, no me lo ha dicho nadie, apenas lo estoy suponiendo porque él empezó muy bien. Él empezó obviando a semejantes personajes y, posteriormente, por una cosa o la otra, decidió engancharlos. Y ahí firmó su sentencia de muerte.

Siempre he dicho, a lo largo de estas últimas audiciones, que a mí me encantaría que el técnico no utilizará más a los indignos, a los decadentes, a los sacrificados, entre comillas, a losfiguretes, a las malas energías, a los jugadores que sus promotores dicen que pueden jugar con una sola pierna; a los disociadores, a los conflictivos, a los trotones, a los caminadores, a los acabados y a los pecho fríos. Pero me temo que ese deseo, que estoy seguro no es únicamente mío, no se va a poder”.