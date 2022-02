Carlos Antonio se la devolvió 'clarita' a James: "soy tóxico con los disociadores"

Como suele suceder, James Rodríguez sacude el ambiente en el fútbol colombiano cuando interactúa con sus fans a través de Twitch y responde preguntas acerca de los temas del momento, sea de Selección Colombia, su equipo Al Rayyan e incluso su vida personal, como sucedió el fin de semana habló de su relación con la cantante Karol G.

No obstante, uno de los temas que más causó revueló fue lo concerniente a la supuesta pelea que tuvo con Falcao durante la fecha pasada de Eliminatorias. El volante ofensivo volvió a negar que haya habido algún tipo de altercado y señaló a los prensa diciendo que hay mucho periodista "tóxico".

Al respecto, James recibió la respuesta de Carlos Antonio Vélez, a través de Palabras Mayores de Antena 2, cuando analizó todo lo que dijo el futbolista durante el fin de semana en su canal de Twitch.

"Dijo James que los periodistas somos tóxicos. Sí, no respondo por los demás: yo soy muy toxico contra quienes no respetan la autoridad, demasiado tóxico contra los que no entrenan, los disociadores, los que caminan la cancha, los que no corren, no entrenan bien; los que no respetan Soy muy tóxico", aseguró el director del programa Planeta Fútbol.