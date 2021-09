Carlos Cuesta y los detalles de lo que fue su debut con la Selección Colombia

Uno de los puntos a destacar en el triunfo de la Selección Colombia 3-1 ante Chile fue el juego realizado en la parte defensiva. El contar con un jugador joven como Carlos Cuesta en reemplazo de Davinson Sánchez, generó incertidumbre; sin embargo, el futbolista consiguió cumplir con una buena presentación.

El jugador habló de su debut ante los medios de comunicación y destacó que ya conocía aspectos tácticos que maneja el técnico Reinaldo Rueda. Asimismo, destacó que permanentemente Óscar Murillo le habló para trabajar fuerte y evitar llegadas del rival.

"De Óscar [Murillo] solo puedo decir cosas buenas porque todo el tiempo me habla, me indica, es alguien que ya tiene muchos partidos en la selección y hoy asumió ese papel de líder en la defensa y me permitió hablarle", remarcó.

Por otro lado, Cuesta dio su balance de lo que fue en general el compromiso frente a Chile. Colombia empezó muy bien el encuentro mostrando superioridad en los primeros minutos, así duró casi la primera parte del juego, pero para la segunda mitad bajó en intensidad.

"La superioridad estuvo en la parte colectiva, si puedes mirar el primer tiempo nos ubicamos bien posicionalmente y buscamos esos espacios detrás de la defensa, así que fueron movimientos muy coordinados entre nuestros volantes, como Juan Fernando [Quintero], que tiene muy buen pase, y Miguel [Borja], que siempre marca diagonales y destroza cualquier defensa", destacó.

Colombia es quinta en la tabla de Eliminatoria sudamericana con 13 puntos en nueve partidos disputados en la fase de clasificación.