'Chicho' Arango se confiesa: quedó en "shock" por su llamado a Selección Colombia

Comenzó oficialmente la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla que tiene solamente a jugadores de la Liga Betplay. Una de las grandes novedades fue la inclusión del jugador de Millonarios, Cristian Arango.

El jugador, en sus primeras declaraciones en la concentración de la selección Colombia, contó cómo se entero de su llamado al equipo nacional y aseguró que es un orgullo poder vestir los colores de la ‘tricolor’ tras su buen momento con el equipo ‘azul’.

“Salía del partido ante Once Caldas, iba camino a casa con mi familia y un amigo me llamó y me comentó sobre lo que había visto. Me tomó por sorpresa, quedé en shock y tuve que ingresar a la página de la selección para corroborar tan linda noticia. De inmediato le avisé a mis padres que se pusieron muy contentos, más que todo mi papá. Él lo tomo bastante bien y se quedó sin palabras por esto”, explicó el jugador.

De esta oportunidad en la ‘tricolor’, ‘Chicho’ Arango aseguró que lo motiva para seguir haciendo bien las cosas en Millonarios y por supuesto, seguir teniendo la oportunidad de llegar al equipo nacional pensando en los próximos retos.

“Quiero dar el 101% de mi, prepararme bien, trabajar humildemente. Vengo dispuesto a eso. Un llamado a la selección es muy importante y creo que todos los jugadores colombianos lo deseamos, yo lo deseé y por ende soy muy agradecido. Eso me motiva mucho más a seguir trabajando”, dijo Arango.

De igual forma, otro que dio sus impresiones por la llegada a la selección, fue el jugador del América de Cali, Santiago Moreno, una de las revelaciones del equipo en la última temporada, quien dijo que estar en la selección motiva para seguir haciendo bien las cosas en el América.

“Esto es un reconocimiento a mi trabajo, a lo que vengo haciendo. Me motiva mucho a seguir para demostrarte lo que soy capaz y ayudarme a mejorar día a día como persona, auto evaluarme como jugador. Eespero seguir dando esa buena satisfacción a todo el mundo como para poder ganarme un puesto en la selección Colombia”, dijo el atacante.

Los jugadores realizaron trabajos de recuperación, teniendo en cuenta que llegaban de disputar jornadas de fútbol con sus clubes. Este lunes harán su primera práctica de fútbol en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla.