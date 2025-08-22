Chile cambió de planes con su nuevo DT; revelan ultimátum para Eliminatorias

En los próximos días, Nicolás Córdova deberá definir a los convocados de C de cara a cerrar las Eliminatorias contra Brasil y Uruguay de visitante y de local respectivamente. El entrenador que actualmente tiene contrato con la selección Sub-20 dirigirá los dos partidos finales sin opciones de clasificar, pero con la necesidad de salir del fondo de la tabla.

Nicolás Córdova oficiará como interino en estos dos partidos, a la espera de definir su continuidad o el futuro del próximo director técnico de la ‘Roja’. Con base en lo anterior, el ex Al-Rayyan estará al frente, por lo menos hasta final de año dirigiendo las Eliminatorias y los amistosos de noviembre contra Rusia y Perú.

Vea también: Copa Libertadores 2025: fixture oficial para las llaves de cuartos de final

Sin embargo, este viernes 22 de agosto, apareció una información por parte de Felipe Correa, gerente de las selecciones nacionales de Chile en el que afirma que hay un plazo definitivo para que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) designe oficialmente a su nuevo entrenador.

Esto cambia completamente toda la planificación, pues, se esperaba que Nicolás Córdova pudiera quedarse con las riendas de la selección para los siguientes amistosos en 2026. Chile debe tener una cara nueva y Córdova podía ser la solución a corto y largo plazo.

ULTIMÁTUM PARA DEFINIR AL NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE CHILE

Chile está urgido de salir de la crisis que se agudizó por una nueva eliminación en las clasificatorias para el Mundial de 2026. En ese sentido, Ricardo Gareca fue el primer sacrificado por la mala gestión y Nicolás Córdova no durará mucho al frente. Justo cuando Córdova había señalado que la selección debe tener un cambio generacional y que en estas dos fechas habría novedades en los nombres de convocados, apareció un nuevo portazo para el timonel técnico.

De acuerdo con información de Felipe Correa, la idea es poder definir a un director técnico en posesión lo más pronto posible, dejando a un lado a Nicolás Córdova, que todavía podría demostrar que está hecho para el cargo si consigue buenos resultados ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias.

Le puede interesar: Camerino Roto en River Plate: Juan Fernando Quintero es protagonista

El gerente de las selecciones sentenció, “hace algunas semanas lo comentamos. La idea es que a partir de la fecha FIFA de marzo del 2026 esté el nuevo entrenador”. Chile no quiere perder tiempo y desde ya quiere preparar el camino para el Mundial de 2030 en busca de ponerle fin a años sin clasificar a citas orbitales.

CHILE SENTENCIA EL FUTURO DE NICOLÁS CÓRDOVA

Además de la necesidad de encontrar un nuevo timonel para las Eliminatorias de 2030, Felipe Correa afirmó que a Nicolás Córdova le quedan cinco partidos en la selección chilena, “por ahora, estamos enfocados en preparar toda la amplia gama de competiciones que tenemos a nivel de selecciones, trabajar en conjunto con Nicolás para los próximos cinco partidos”.

Lea también: América empeora su crisis: delantero tendría los días contados en el club

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Córdova pueda quedarse, dependiendo de los resultados que tenga en estos dos encuentros de Eliminatorias y los amistosos, “a final de año se tomará una decisión definitiva, pero ese es el plazo”.

El análisis que hagan en la ANFP podría mantener al entrenador interino que ya demostró tener una ambiciosa idea para el futuro con la necesidad de ir formando una nueva generación.