Chile cambió todo para Eliminatorias: convocado sorpresa será titular

Queda menos de un mes para que Chile regrese al ruedo con el anhelo de cerrar de la mejor manera las Eliminatorias Sudamericanas sin ninguna opción de clasificar para el Mundial de 2026. Ricardo Gareca dejó su lugar en la dirección técnica y Nicolás Córdova, entrenador de la Sub-20 se encargará, por lo menos de los juegos ante Brasil y Uruguay.

Seguramente en esta convocatoria de Chile para afrontar los dos partidos que restan en las Eliminatorias habrá grandes sorpresas en busca de cambiar de generación, dado que, jugadores como Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, entre otros referentes ya no estarán.

En ese orden de ideas, Nicolás Córdova ya tendría un plan de dejar a un lado a los veteranos para darle paso a la nueva generación con la espera de ir consolidando a varios futbolistas de cara al Mundial de 2030. Lucas Assadi de la Universidad de Chile será una de las sorpresas para ir afianzándose en la delantera de la ‘Roja’, pero no será la única inclusión.

LA SORPRESA EN LA CONVOCATORIA QUE SERÁ TITULAR

Además de Lucas Assadi, Nicolás Córdova tendría en su lista de convocados a un jugador que conoce a la perfección de la selección juvenil. Se trata del estadounidense chileno, Vicente Reyes, arquero que ataja en el Norwich City y que le ganaría la posición a Brayan Cortés y a Lawrence Vigouroux.

Vicente Reyes tiene 21 años y ha pasado por las selecciones juveniles de Chile. Pese a que nació en Estados Unidos, se decantó por hacer carrera en el combinado chileno. Ahora espera su primera oportunidad con la selección de mayores y todo parece indicar que le llegó esa oportunidad.

El plan de Nicolás Córdova es acertado, puesto que el arquero hace parte de la nueva generación, algo que deberá trabajar y gracias a su gestión con la Sub-20, seguramente acercará a varios de los juveniles al seleccionado absoluto.

NICOLÁS CÓRDOVA Y LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO CON CHILE

Todavía no hay certeza de lo que pasará con Nicolás Córdova cuando acaben los dos partidos de las Eliminatorias. Si le va bien, seguramente lo podrán dejar para que tome las riendas de cara a los clasificatorios de 2030. En ese orden de ideas, el exentrenador del Al Rayyan de Catar dejó claro por qué tomó las riendas del seleccionado.

En conversación con La Tercera, Córdova aseveró que, “lo que vamos a tratar de hacer es generar un plantel para que pueda competir al 2030. Eso fue lo que me encomendó la Federación. Y para eso tenemos que cambiar liderazgos”. Con eso en mente, la idea es poder formar un grupo consolidado, de cara a los próximos años.

La idea es construir una nueva generación que poco a poco vaya dando de qué hablar para corto y largo plazo conseguir los objetivos. Aunque afirmó que la necesidad es tener una base para el futuro, dejó claro que llamará a los veteranos que estén en mejor forma y que puedan ayudar a crear una mentalidad ganadora a los jóvenes.