Chile daría golpe en Eliminatorias: ficharía DT mundialista de rival directo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió terminar el vínculo que tenía Ricardo Gareca con la selección de Chile. Los resultados nunca se dieron en una gestión en la que el ‘Tigre’ apenas pudo ganar un partido. El ente indicó que Gareca era el técnico idóneo, pero que fue una lástima que las cosas no se dieran, dado que tenían toda la confianza depositada en él.

Chile se había quedado con un entrenador mundialista con Perú, siendo este un rival directo y el clásico de la ‘Roja’ en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin duda alguna, en tierras peruanas lo vieron como una traición y el entrenador argentino se ganó varias críticas por dicho movimiento.

No hubo más paciencia y Chile deberá elegir a su nuevo director técnico antes de las fechas definitivas de las Eliminatorias en septiembre cuando enfrenten a Brasil y Uruguay. Seguramente, será un interino, pero el problema es que ya Nicolás Córdova, Sebastián Miranda y Luis Mena negaron posibilidades de tomar la dirigencia por dos partidos.

En ese orden de ideas, también buscan entrenador para las Eliminatorias de 2030, y el que suena sorprende a propios y extraños, dado que la ANFP volvería a ser lo mismo que hicieron al ‘robar’ a un técnico de un rival directo de las clasificatorias de Sudamérica.

EL ENTRENADOR QUE QUIERE CHILE PARA SUPLIR A RICARDO GARECA

De manera sorpresiva, se conoció que la ANFP está buscando la contratación de, nada más ni nada menos que Sebastián Beccacece que ha dejado grandes sensaciones en Ecuador, y, de hecho, logró clasificar a la ‘Tri’ para la Copa del Mundo de 2026.

Sebastián Beccacece ha tenido que resistir críticas pese a su buen desempeño como entrenador de la selección de Ecuador. La clasificación al Mundial lo mantiene en el cargo, dado que firmó un contrato hasta diciembre de 2025, pero con renovación instantánea hasta que finalice la cita orbital en julio de 2026.

Luego del evento más importante del fútbol, vendrán las elecciones de presidentes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los candidatos a suplir a Francisco Egas sentenciaron que quieren un cambio en la dirección técnica de Ecuador y el elegido sería Guillermo Almada. Esto sería clave para que Chile contrate a Sebastián Beccacece.

LA RESPUESTA DE SEBASTIÁN BECCACECE AL INTERÉS DE CHILE

Aunque las críticas han aparecido en la órbita de Sebastián Beccacece, tras clasificar a la selección de Ecuador, su vinculación con Chile podría verse nuevamente como una traición por firmar con un rival directo en las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, Beccacece ya dio una respuesta a la ANFP.

Por los rumores que han salido, DSports Ecuador entrevistó a Sebastián Beccacece que dejó en claro su postura acerca de los rumores de su posible vínculo con la selección de Chile. Está concentrado en hacer un buen Mundial y no piensa en otras cosas para el 2026.

El estratega argentino admitió que no ha sabido nada del tema, “nada, ahora lo de las redes es tremendo. No estoy al tanto, pero si observas mi carrera, yo siempre he terminado mis contratos. Siempre he respetado mis palabras, eso para mí es muy importante”.

Además de lo anterior negando todas las opciones de mudarse a Chile, también afirmó que quiere hacer un buen Mundial y seguir por más años en el combinado ecuatoriano, “yo tengo contrato hasta que termine el Mundial y Dios quiera lo pueda llevar adelante”.