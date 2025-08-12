Chile le madrugó a Eliminatorias: revelan primer convocado de nuevo DT

Quedan pocos días para que Nicolás Córdova, sucesor de Ricardo Gareca en la dirección técnica de la selección de Chile cite a sus mejores jugadores para visitar a Brasil y cerrar las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay. Sin esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo, el nuevo timonel ya analiza a los posibles convocados.

Seguramente, en estos dos partidos, la convocatoria de Chile podría tener grandes sorpresas, dado que el combinado austral necesita sí o sí un cambio generacional. Nombres como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, entre otros podrían despedirse, y darle paso a una camada más juvenil.

Entre las posibilidades, ya aparece un nombre que nunca había estado en el radar de la selección de Chile dirigida por Ricardo Gareca y que, con la llegada de Nicolás Córdova a la dirección técnica, tendrá cabida en la ‘Roja’. Eduardo Berizzo lo acercó en 2022 y lo convocó, pero no se quedó con el cambio de entrenador para afrontar el reto de la clasificación al Mundial de 2026, el que también resultó un fracaso.

EL SORPRESIVO PRIMER CONVOCADO DE CHILE PARA LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Sin contar con la suerte deseada en la selección chilena dirigida por Ricardo Gareca, Lucas Assadi volvería a ser convocado, esta vez por Nicolás Córdova. El volante de 21 años de la Universidad de Chile sería el primero en la lista de la nueva era del entrenador de la Sub-20 que deberá dirigir el cierre de las Eliminatorias.

Y es que, el periodista Marcelo Muñoz de TNT Sports reveló que Lucas Assadi tiene su lugar asegurado en la convocatoria de la selección para enfrentar a Brasil y Uruguay. El comunicador sentenció que, “la información que yo manejo es que Lucas Assadi sí va a estar en la fecha doble muy bien considerado por Nicolás Córdova”.

A su vez, también se animó en confirmar que verá minutos, tal vez no como inicialista, pero sí o sí va a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, “no sé si va a ser titular, pero de que va a jugar, va a jugar. A ese nivel de consideración está”.

En ese sentido, el volante de 21 años hará parte del cambio generacional que necesita imponer Chile para poder pensar en sellar la clasificación al Mundial en el 2030, dado que para la siguiente cita orbital, ya será imposible estar presente.

EL OBJETIVO DE CHILE EN LOS DOS PARTIDOS QUE RESTAN DE ELIMINATORIAS

La idea de sellar la clasificación para el Mundial, ya sea de manera directa o por repechaje ya se apagó, pero a Chile le quedan cuentas por saldar en estas dos jornadas que quedan en septiembre. La ‘Roja’ necesita sí o sí sumar de a tres ante Brasil en condición de visitante y en casa contra Uruguay para poder salir del fondo de la tabla.

Chile es último con apenas diez unidades, a dos puntos de Perú que es su rival directo para poder salir de la última casilla. Ese es el último objetivo que le queda a Nicolás Córdova y al nuevo cuerpo técnico de la ‘Roja’.

Vale la pena destacar que en esta ocasión hubo más posibilidades de clasificar al Mundial por el aumento de cupos, pero tampoco pudo ser para Chile que espera salir de este mal momento futbolístico para la Copa del Mundo de 2030. Los australes cerrarán la participación el 4 y 9 de septiembre contra Brasil y Uruguay.