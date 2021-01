Chile no cede: la millonaria cifra que separa a Reinaldo Rueda de Colombia

Llegó el 2021, faltan tres meses para el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Colombia sigue sin definir quién será su próximo entrenador para el ciclo mundialista y la Copa América. Reinaldo Rueda sigue siendo el candidato número uno y casi el único, pero aún no se concreta su llegada, en gran parte por factores económicos y contractuales.

En el diario La Tercera de Chile han revelado que, apretado por los plazos, Reinaldo Rueda levantó el teléfono el pasado 31 de diciembre para comunicar a la Federación Chilena que no continuaría como su director técnico. Sin embargo, aunque ambas partes no quieren seguir con el vínculo, el tema económico los mantiene atados y desgastando la mediana buena relación que quedaba.

Después de ese diálogo, se estimaba que Reinaldo Rueda pagara cerca de medio millón de dólares por la cláusula de rescisión del contrato y no los casi dos millones que estaban establecidos; sin embargo, el DT no los va a pagar y la Federación Colombiana tampoco tendría eso en sus planes porque aseguran no tener recursos y la intención es acceder a Rueda como agente libre.

Además, mencionan que Reinaldo Rueda pretende cobrar hasta el último peso que le debe la ANFP por diferentes conceptos; entre ellos una reducción salarial retroactiva en medio de la pandemia (ya había accedido a una no retroactiva), además de algunos premios pendientes de Copa América 2019 y el mes de diciembre (sueldo cercano a los 190mil dólares) donde ANFP no le pagaría porque ya estaba negociando con otra selección, aunque con permiso de Chile.

No obstante, en Chile confían que Rueda o Colombia pongan el dinero que los separa para la cláusula y llegar a un acuerdo respecto a las deudas pendientes. A espaldas del técnico, los australes encumbran un nuevo proyecto deportivo con un gerente y están cerca de Ariel Holan. Si no, en el peor de los casos obligarán a Rueda a quedarse con un ambiente hostil para cumplir su contrato o forzar su renuncia.