Chile pateó el tablero para la eliminatoria: polémica convocatoria

La selección chilena, bajo el interinato de Nicolás Córdova, ha anunciado una nómina de 28 jugadores para disputar la doble fecha de Eliminatorias hacia el Mundial 2026, que contempla dos compromisos clave: primero como visitante ante Brasil el 4 de septiembre en el Maracaná, y luego como local contra Uruguay el 9 de septiembre, en el Estadio Nacional de Santiago .

Esta convocatoria marca una ruptura clara con el pasado reciente del equipo: ningún integrante de la llamada “Generación Dorada” fue incluido. Figuras icónicas como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Vidal y Gary Medel quedaron fuera de la lista, confirmando el cierre oficial de una etapa histórica.

La nómina de Córdova apuesta por la juventud y la renovación, con un promedio de edad de apenas 24,5 años. Destacan varios convocados del medio local, como Lucas Cepeda (Colo-Colo) y Lucas Assadi (Universidad de Chile), quienes también se perfilan como futuras piezas centrales del equipo . Asimismo, retorna Ben Brereton, quien regresa tras casi un año de ausencia en las convocatorias.

Este proceso refleja una clara intención del cuerpo técnico por priorizar la construcción de una nueva base para La Roja, resignificando el equipo en ausencia de sus grandes referentes. Aunque Chile ya no tiene posibilidades reales de clasificar, esta doble jornada ofrece la oportunidad de redefinir identidad, probar jugadores y sembrar talento para el futuro.