Chile revoluciona las Eliminatorias: jugador fue convocado de última hora

La selección de Chile se juega las últimas cartas solo para intentar salir del fondo de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin ninguna opción de sellar la clasificación ni tampoco poder apuntarle al repechaje mundialista, Nicolás Córdova tomó el lugar de Ricardo Gareca y deberá renovar al combinado nacional para dejar el trabajo hecho para las siguientes clasificatorias.

Vea también: Champions League: confirmados tres clasificados para la Fase de liga

Nicolás Córdova llegó con un plan ambicioso bajo la necesidad de empezar a dejar una nueva generación para el futuro. Sin referentes como Arturo Vidal, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, varios jóvenes sorprenderán, entre ellos, el goleador de la Universidad de Chile, Lucas Assadi.

Para sumarse a la nueva generación dejando atrás la época dorada del seleccionado chileno, Nicolás Córdova decidió convocar de manera urgente a Daniel González, zaguero central de 23 años que juega en Universidad Católica y, por sus apariciones en el elenco católico, ha llamado la atención del nuevo entrenador.

SE PRENDEN LAS ALARMAS EN CHILE

Curiosamente, en el comunicado que sacó Chile no hay noticias acerca de alguna lesión o jugador desconvocado para llamar de manera urgente al zaguero Daniel González. Será en los próximos días cuando el seleccionado afirme qué jugador saldrá de la convocatoria o den explicaciones de por qué llamar a otro jugador.

Le puede interesar: Lorenzo encontró solución: el impasable en Europa que sería convocado

Pues, en el comunicado, afirmaron que, “la Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de La Roja ha decidido convocar al siguiente futbolista para formar parte del plantel que disputará la fecha FIFA de septiembre: Daniel González”.

Daniel González se suma a la nueva generación y a una zona en la que Chile debe poner el cerrojo, dado que se mide a dos selecciones fuertes en juego ofensivo. Deben terminar con buenos resultados la última fecha de Eliminatorias pensando en salir del fondo y de iniciar con pie derecho este nuevo camino.

¿A QUIÉN REEMPLAZARÍA DANIEL GONZÁLEZ?

Aunque todavía no hay ninguna explicación sobre la convocatoria del zaguero de la Universidad Católica, todo parece indicar que se debe a alertas que han mostrado algunos jugadores físicamente. En el comunicado de Chile no hay exactitud o pistas sobre quién puede ser.

Lea también: Jhon Arias brilló y desentonó: así le fue en EFL Cup con Wolves vs West Ham

Nicolás Córdova llamó a Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Fabián Hormazábal, Iván Román, Esteban Matus, Matías Sepúlveda, Ian Garguez y a Daniel González. Una zaga defensiva muy renovada y con la sorpresa de González en la lista.

Aunque no hay certezas de por qué apareció Daniel González en la lista, todo parece indicar que su convocatoria responde a una posible ausencia de Paulo Díaz, quien mostró molestias en el partido ante Lanús con River Plate. Las alarmas se prendieron y González llegaría a reemplazar a Díaz en dado caso que no pueda ser parte de los dos partidos restantes.