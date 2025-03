Chile se cansó de Gareca: su reemplazo puso condiciones para firmar

La selección de Chile no levanta cabeza en las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial de 2026. ‘La Roja’ tiene solo una carta más por pelear que será asegurar el cupo a repechaje. Cinco puntos lo separan de esa séptima casilla que dará ese privilegio.

Última en la tabla de posiciones, Ricardo Gareca mantuvo tras el empate ante Ecuador en condición de local que quiere seguir peleando por la clasificación. No bajará los brazos y quiere culminar estos cuatro partidos definitivos de junio y septiembre. El problema es que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no se lo pondrá tan fácil.

Vea también: Primera decisión de la Federación con Lorenzo tras malos resultados en Eliminatoria

De acuerdo con la última información, se conoció que Pablo Milad, presidente de la ANFP tendrá una reunión con Ricardo Gareca entre jueves y viernes para definir el futuro de Ricardo Gareca. Puede estar viviendo sus últimas horas como seleccionador, una decisión determinante a solo cuatro finales por disputar.

Aunque todo apunta a su salida, la ANFP será la única que decidirá si sale ya o cuando cumpla con los cuatro partidos que restan. Su adiós parece inevitable, pero esperan por saber en qué momento será. Ante esto, ya suenan candidatos para hacerse cargo de los australes.

MANUEL PELLEGRINI SERÍA EL PRINCIPAL CANDIDATO PARA REEMPLAZAR A RICARDO GARECA

Bolavip Chile hizo el ejercicio con la Inteligencia Artificial preguntando por el reemplazo idóneo para tomar las riendas. La plataforma no tuvo dudas en que debería ser Manuel Pellegrini. El ingeniero que dirige actualmente al Real Betis nunca ha ocultado esas ganas que tiene de tomar las riendas de Chile.

Utilizaron a Chatgpt como la plataforma para indagar sobre el sucesor de Ricardo Gareca. La IA sostiene que, “Manuel Pellegrini tiene muchas cualidades que lo convierten en un candidato ideal. Su experiencia internacional, su enfoque táctico y su capacidad para manejar jugadores de alto nivel serían una gran ventaja para La Roja”.

Agregan que, “creo que Pellegrini podría traer estabilidad, frescura y un enfoque más moderno, lo que sería clave para el futuro de la selección”. Por su parte, desde España Manuel Pellegrini no ha estado alejado de esos rumores y confesó que, “es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la Selección”.

Le puede interesar: Revolcón en Ecuador: Beccacece NO sería el técnico en el Mundial 2026

Posteriormente, indicó que su llegada no tendría efecto de primera, pues habrá que trabajar mucho para regresar a una cita orbital, “siempre dije que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile, pero no se puede pensar que llegando con mi nombre se puede ir a un Mundial. No estoy ahora centrado en eso”.

Lo que sí es que el ingeniero ya habría puesto tres condiciones claras para llegar al banquillo en un futuro. Quiere tener un proyecto importante, y que sea serio para desarrollarlo. Tener un cuerpo técnico que tenga relación amplia con dirigentes para asesorarlos, y, finalmente, un área técnica que se extienda por todo Chile. Además, deberá implementar un sistema desarrollado para evolucionar el fútbol local.